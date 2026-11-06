Bloomberg: корпорация Apple разместила облигации на $7,5 млрд
Apple привлекла $7,5 млрд, выпустив облигации инвестиционного класса. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. По их данным, спрос на облигации был высоким — инвесторы выставили заявки на общую сумму в $31 млрд, то есть в четыре раза выше предложения.
Источники Bloomberg сообщают, что Apple скорее всего направит эти средства на общие корпоративные расходы, в том числе обратный выкуп акций. В прошлый раз корпорация выпускала облигации в 2025 году, тогда она привлекла $4,5 млрд.
Как пишет Bloomberg, в последнее время несколько крупных высокотехнологичных компаний, включая Microsoft и Oracle, выпустили облигации на общую сумму в $50 млрд. Эти средства нужны им для финансирования разработок искусственного интеллекта и создания соответствующей инфраструктуры.