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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Медиа и ТелекомIT

Bloomberg: корпорация Apple разместила облигации на $7,5 млрд

Apple привлекла $7,5 млрд, выпустив облигации инвестиционного класса. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. По их данным, спрос на облигации был высоким — инвесторы выставили заявки на общую сумму в $31 млрд, то есть в четыре раза выше предложения.
Источники Bloomberg сообщают, что Apple скорее всего направит эти средства на общие корпоративные расходы, в том числе обратный выкуп акций. В прошлый раз корпорация выпускала облигации в 2025 году, тогда она привлекла $4,5 млрд.
Как пишет Bloomberg, в последнее время несколько крупных высокотехнологичных компаний, включая Microsoft и Oracle, выпустили облигации на общую сумму в $50 млрд. Эти средства нужны им для финансирования разработок искусственного интеллекта и создания соответствующей инфраструктуры.
Apple
Долговой рынок
Инвестиции
Технологии

Авторы

  • Яна Рождественская
    Яна Рождественская
    переводчик-корреспондент