Легковые автомобили пошли на обгон

Грузовики по итогам января—августа уступили место легковым автомобилям в сегменте лизинга, отмечают ключевые игроки рынка. Компании и эксперты связывают эту тенденцию с высокой ставкой ЦБ, сокращением на ее фоне инвестиций компаний в расширение парка грузовиков за счет лизинга и ростом спроса на каршеринг. Однако обогнать грузовики легковым машинам удалось только по числу оформленных контрактов, но не в денежном объеме сделок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным «Газпромбанк Автолизинга», чаще всего в лизинг за восемь месяцев текущего года предприниматели оформляли легковые автомобили — 36% от количества проданных машин. Грузовой транспорт, ранее лидировавший в объемной статистике, переместился на второе место с 28%. Далее следуют спецтехника (14%) и LCV (10%). В прошлом году картина была другой: на грузовой сегмент приходилось 35% заключенных договоров. Но в денежном выражении грузовики сохраняют лидерство: на них приходится 41% всех поступивших средств. «Определенный тренд на превалирование доли легковой техники в лизинговых продажах мы отмечали уже в отдельные осенние месяцы прошлого года,— отмечает руководитель управления по работе с импортерами "Газпромбанк Автолизинга" Александр Корнев.— Накопительным итогом этот тренд подтвердили результаты полугодия и первые месяцы третьего квартала».

Директор по стратегии ГК «Альфа-Лизинг» Дмитрий Кудрявцев подтверждает наличие такого тренда: по итогам января—августа сегмент легковых автомобилей обогнал грузовые в численном выражении на 82%.

Тенденция распределения предметов лизинга в портфеле сохраняется с января: 50% и более — легковые автомобили, 30% — грузовой транспорт. «На снижение продаж грузовых авто в лизинге повлияли как рост цен на технику, так и рост ключевой ставки ЦБ,— говорит он.— Крупные игроки притормозили закупки грузового парка по высоким ставкам, а малый и средний бизнес переориентировался с тяжелой грузовой техники на более дешевые LCV». По данным ГК «Альфа-Лизинг», в количественном выражении по итогам января—августа 2024 года сегмент легковых автомобилей занимает 47%, грузовой транспорт — 31%. В денежном выражении, как и у «Газпромбанк Автолизинга», на первом месте грузовой сегмент: 49% портфеля.

«По итогам продаж в январе—августе 2024 года доля легковых автомобилей составила 49%, грузовых — 37%»,— рассказывает директор по продажам ЛК «Европлан» Иван Коровников. В топе продаж в сегменте легковых автомобилей, добавляет он,— Lada (23%), Haval (15%), Geely (10%), среди грузовых — КамАЗ (15%), Sitrak (13%), Shacman (13%). Господин Коровников объясняет смену лидирующего сегмента тем, что отложенный спрос на грузовики активно компенсировался в прошлом году. Гендиректор «ВТБ Лизинга» Антон Мусатов отмечает, что доля легковых автомобилей в выдачах компании в штуках увеличилась с 40% в январе до 50–54% в июле—августе. Он уточняет, что в целом по рынку РФ на июль в лизинговых продажах 52% занимали легковые автомобили, 23% — грузовые, 15% — коммерческий транспорт, 9% — прицепы, 2% — автобусы.

Тем не менее спрос на грузовую технику у бизнеса по-прежнему высок.

«Некоторые крупные клиенты стали отказываться от лизинга грузового транспорта, инвестируя собственные средства в его приобретение, но спрос на лизинг сохраняется со стороны малого бизнеса, в том числе на технику с пробегом»,— рассказывает гендиректор «Флит Автолизинга» (входит в ИГ «Инсайт») Алексей Смирнов, отмечая, что доля грузового транспорта в новом бизнесе компании «устойчива и сохраняется примерно на уровне 40–50%».

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting объясняет рост рынка лизинга легковых автомобилей повышенным спросом на такси и каршеринг. «В 2024 году мы видим рост спроса на каршеринг и новые сервисы, например, междугородние поездки и корпоративный каршеринг,— отмечает он.— Соответственно, компании увеличивают автопарк на 30–40%, при этом, как правило, более 80% парка находится в лизинге».

Наталия Мирошниченко