Еще четыре рейса совершили экстренную посадку во Франции из-за угрозы взрывов
Четыре пассажирских рейса были вынуждены совершить экстренную посадку во Франции после сообщений о возможной угрозе взрывов, сообщило агентство AFP со ссылкой на офис премьер-министра Себастьена Лекорню.
Три самолета приземлились в парижском аэропорту Орли, четвертый — в Бордо. Все приземления прошли без дополнительных происшествий, сейчас самолеты обследуют саперы. «Ведется расследование с целью установления источника этих угроз, которые затронули всю Европу», — заявили в канцелярии Лекорню.
С начала недели угрозам подверглись уже не менее 35 европейских рейсов. Угрозы поступают преимущественно по электронной почте. По информации Международной организации гражданской авиации (ICAO), инциденты затронули не менее 16 стран. Ни на одном из проверенных самолетов взрывчатых веществ не обнаружено.