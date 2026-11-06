Еще четыре рейса совершили экстренную посадку во Франции из-за угрозы взрывов

Три самолета приземлились в парижском аэропорту Орли, четвертый — в Бордо. Все приземления прошли без дополнительных происшествий, сейчас самолеты обследуют саперы. «Ведется расследование с целью установления источника этих угроз, которые затронули всю Европу», — заявили в канцелярии Лекорню.