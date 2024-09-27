Рябков назвал развернутой реакцию Запада на обновление ядерной доктрины

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что пока рано судить о том, как западные страны восприняли изменения в ядерной доктрине страны. Однако первая реакция, по словам господина Рябкова, достаточно развернутой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Когда будет выпущен указ, которым будут одобрены основы госполитики в области ядерного сдерживания, тогда можно будет рассуждать на тему восприятия (на Западе.— "Ъ"). Но первая реакция нами фиксируется, она достаточно развернутая»,— сказал Сергей Рябков журналистам (цитата по ТАСС).

25 сентября президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ объявил о внесении уточнений в российскую ядерную доктрину. Среди обновлений — расширение категорий стран и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также решено, что агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием ядерного должна рассматриваться как их нападение на Россию.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение российского президента «безответственным» и «несвоевременным». Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал речь президента России Владимира Путина о ядерной доктрине опасной риторикой. Министр обороны Германии Борис Писториус не стал комментировать произошедшее, указав, что изменения в российской ядерной доктрине не повлияют на внешнюю политику Германии и НАТО.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Сигналы дальнего радиуса действия».