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Коммерсантъ FM
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Блинкен назвал «абсолютно безответственным» решение РФ изменить ядерную доктрину

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал анонсированные президентом Владимиром Путиным изменения в ядерной доктрине России. Господин Блинкен назвал решение «безответственным» и «несвоевременным».

Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Энтони Блинкен

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Это абсолютно безответственно. Я думаю, что многие в мире уже говорили об этом, когда он раньше бряцал ядерной саблей, в том числе и Китай. Я бы сказал, что сейчас особенно стоит повторить это, когда весь мир собрался на Генассамблею ООН — заявить о необходимости большего разоружения»,— сказал Энтони Блинкен в эфире MSNBC (цитата по Reuters).

Вчера, 25 сентября, Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию. Главной темой заседания стало внесение уточнений в российскую ядерную доктрину, последний раз обновлявшуюся в 2020 году. В документе укажут, что агрессия любого неядерного государства против России при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение. Основанием для применения ядерного оружия может стать информация о массированном старте военных самолетов, крылатых ракет и беспилотников.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков разъяснил, что изменения в ядерной доктрине — это сигнал для недружественных стран о возможных последствиях нападения на Россию. При этом господин Песков подчеркнул, что наращивать ядерные арсеналы РФ не планирует.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сигналы дальнего радиуса действия».

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