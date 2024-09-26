«Мало что изменилось в позиции Москвы по ядерному вопросу»

Обновление ядерной доктрины России на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию стало одной из самых обсуждаемых тем в мировых масс-медиа. Сойдясь во мнении, что изменения — ответ России на продолжающиеся дебаты по поводу разрешения Украине применять на территории России иностранное оружие, журналисты и эксперты, однако, не пришли к единому мнению по поводу того, насколько серьезно следует воспринимать новую ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание Совета безопасности по ядерному сдерживанию. Президент России Владимир Путин (слева)

Фото: пресс-служба президента РФ Заседание Совета безопасности по ядерному сдерживанию. Президент России Владимир Путин (слева)

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Путин описал новую доктрину как «проект», а Кремль еще не опубликовал ее. Но, учитывая автократическую систему России, описание господина Путина, данное им в 4-минутном… выступлении, делает ее уже практически утвержденной.

Уже несколько месяцев российские аналитики говорят, что Запад не слышит послания Путина, поэтому западная помощь Украине была увеличена, что, в свою очередь, может привести к применению Россией ядерного оружия. В ответ господин Зеленский и сторонники Украины заявили, что страхи применения Россией ядерного оружия преувеличены, особенно из-за того, что Россия еще никогда не использовала его, несмотря на постоянное увеличение военной помощи со стороны Запада.

В последние годы диалог между Москвой и Вашингтоном по контролю за ядерным оружием практически свелся на нет, а использование ядерного шантажа значительно выросло. С момента вторжения в России все чаще слышатся призывы к ядерным ударам по Европе и Украине, они становятся все громче. Но в международном сообществе растет понимание того, что все это является не более чем запугиванием и угрозами.

Тем не менее российские пропагандисты и официальные лица быстро подхватили заявления Путина. Российские «ястребы» и военные аналитики давно призывают Путина к тому, чтобы снизить планку применения для ядерного оружия и тем самым «отрезвить» врагов России на Западе.

Президент Путин пытался эскалировать ядерную напряженность вокруг войны на Украине в преддверии важных переговоров президента Зеленского в Белом доме по вопросу использования западных ракет в глубине территории России… Сторонники жесткой линии в Москве призывали Путина снизить ядерный порог России с целью использования ядерных ракет для «отрезвления» Запада. Но, как отмечает ряд аналитиков, несмотря на риторику и явное стремление напугать, мало что… изменилось в… позиции Москвы по ядерному вопросу.

Решение изменить официальную ядерную доктрину России — ответ Кремля на обсуждение в США и Британии вопроса о том, разрешить или не разрешить Украине обстреливать неядерными ракетами территорию России… Длящаяся два с половиной года война на Украине спровоцировала самую опасную конфронтацию между Россией и Западом со времени Кубинского кризиса 1962 года… Зеленский призывает Запад перейти и не обращать внимания на так называемые красные линии России, и некоторые западные союзники предлагают США сделать именно это.

Как всегда, возникает… вопрос — это очередная порция риторики или на этот раз Россия угрожает всерьез? Конечно, Владимир Путин уже не в первый раз заходит с ядерной карты. На самом деле, он в последние месяцы настолько часто ее доставал, что она, похоже, уже теряет свою силу. Запад без всяких последствий пересекал «красные линии», предоставляя Украине ракеты, потом боевые танки, а недавно еще и истребители F-16. Размахивание мечом, у которого лезвие тупое.

Новое заявление похоже на попытку наточить меч. Провести «красные линии» заново. Потому что нынешняя ядерная угроза слегка отличается от предыдущих. Те были чуть менее конкретны. В этой больше нюансов и деталей, поскольку она привязана к правовой конструкции.

С момента вторжения на Украину в феврале 2022 года Владимир Путин регулярно прибегал к ядерным угрозам, становясь в позу, которую западные специалисты называют «агрессивной защитой национальной неприкосновенности». Теоретически российская ядерная доктрина, последний вариант которой датируется 2020 годом, предусматривает применение ядерного оружия в «строго оборонительных целях», если страну атакуют оружием массового поражения или в случае агрессии с использованием конвенционального оружия, «угрожающей самому существованию государства». Рассматривая несколько сценариев развития событий, Москва даже не исключает возможность применения ядерного оружия первой… Однако ряд влиятельных российских экспертов полагает, что российское сдерживание уже не действует…

«Настало время заявить, что на любые массированные удары по нашей территории мы имеем право ответить ядерным ударом. Это касается и любых захватов нашей территории»,— заявил в недавнем интервью газете «Коммерсантъ» Сергей Караганов, влиятельный политолог, которого высоко ценят в Кремле… поддерживающий обновление… доктрины и включение в нее понятия ядерной эскалации. Притом что Владимир Путин не повторил этой формулы в среду, значение изменений в ядерной политике говорит, что он может быть близок к этому.

Президент России Владимир Путин вчера объявил об изменении ядерной доктрины страны. По сути, это производит впечатление ответа на западные дебаты о применении более дальнобойного оружия по российской территории: в будущем агрессия против России со стороны государства, у которого нет ядерного оружия, при поддержке государства, у которого ядерное оружие есть, может расцениваться как атака со стороны ядерной державы. Это звучит как нечто, разработанное специально под Украину.

Ядерное государство, которое ослабляет правила применения ядерного оружия,— это звучит пугающе. Однако, скорее всего, именно на этот эффект и рассчитывали. С (начала военного конфликта на Украине.— «Ъ»)… Путин неоднократно угрожал применить ядерное оружие и привести его арсенал в повышенную готовность — об изменении доктрины тоже объявляли давно. В действительности, несмотря на все эти угрозы, Путин до сих пор игнорировал все «красные линии», проведенные им самим. Что наиболее важно: решение о применении ядерного оружия и до этого мог принимать сам Путин. Ему также принадлежит прерогатива определять, когда имеет место экзистенциальная угроза, поэтому новая доктрина в действительности ничего не меняет.

Россия и раньше провоцировала войну с НАТО, обвиняя США и европейские государства в фактическом участии в конфликте, но она не заходила настолько далеко, чтобы детально изложить изменения в принципах использования своего ядерного арсенала… Сейчас, когда Украина уступает ключевые населенные пункты под натиском медленно продвигающихся на востоке страны российских сил, война, по словам российских чиновников, входит в самую опасную фазу…

Многие воспринимают бряцание ядерным оружием со стороны России как нечто чуть более серьезное, чем блеф. Однако некоторые аналитики говорят, что лидеры должны воспринимать эти угрозы серьезно и «не из-за, а вопреки» тому факту, что Москва неоднократно заносила свое ядерное оружие над головами Запада.

Подготовили: Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик, Николай Зубов