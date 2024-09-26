Сигналы дальнего радиуса действия

Российские официальные лица прояснили некоторые вопросы, возникающие в связи с объявленным Владимиром Путиным внесением изменений в ядерную доктрину страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва посылает недружественным странам сигнал о последствиях в случае их участия в нападении на Россию «различными средствами, причем не обязательно ядерными». А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев надеется, что «изменение нормативных условий использования» Россией ядерной компоненты «остудит пыл тех противников, кто не утратил еще чувства самосохранения». Между тем на Западе пока говорят, что предупреждения из Москвы не повлияют на их поддержку Киева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Кремле и Совбезе РФ прокомментировали выступление Владимира Путина на совещании по ядерному сдерживанию (см. “Ъ” от 26 сентября). Там, напомним, было объявлено о расширении сценариев, при которых Россия может применить ядерное оружие. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, корректировку ядерной доктрины «нужно считать определенным сигналом». «Это сигнал, который предупреждает эти (недружественные России.— “Ъ”) государства о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем не обязательно ядерными»,— пояснил он.

По словам Дмитрия Пескова, «здравомыслящие главы государств и политики (в других странах,— “Ъ”) прекрасно понимают серьезность заявлений президента Путина, тем более когда речь идет о такой беспрецедентной конфронтации, спровоцированной прямым вовлечением западных стран, в том числе и ядерных держав, в конфликт вокруг Украины».

Возможную дату публикации нового указа «Об основах государственной политики в области ядерного сдерживания» — так официально называется российская ядерная доктрина — Дмитрий Песков не назвал. При этом из его комментария следовало, что, в отличие от ныне действующих «Основ», подписанных Владимиром Путиным в 2020 году, новая редакция документа может вообще не быть опубликована. Кремль, по его словам, своевременно проинформирует, если решение о публикации текста обновленной ядерной доктрины будет принято.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя объявленные Владимиром Путиным нововведения, заявил: «Каждая ситуация, дающая основание обратиться к ядерной защите, должна оцениваться в совокупности с другими факторами, а решение об использовании ядерного оружия будет приниматься верховным главнокомандующим».

«Однако само изменение нормативных условий использования нашей страной ядерной компоненты может остудить пыл тех противников, кто не утратил еще чувства самосохранения»,— написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Владимир Путин на заседании совещания Совбеза РФ по ядерному сдерживанию заявил о внесении ряда уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. Агрессию против России любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ. Будет расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также расширят перечень военных угроз, на нейтрализацию которых направлена доктрина. Россия отныне оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в отношении Белоруссии как участницы Союзного государства. Достоверная информация о старте в сторону РФ средств воздушно-космического нападения может повлечь ядерный ответ. Критическая угроза суверенитету России обычным оружием также может стать основанием для применения ядерных вооружений.

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано в четверг заявил, что ЕС «категорически отвергает угрозы (России.— “Ъ”)» в ядерной сфере. Анонсированное российским руководством расширение сценариев применения ядерного оружия он назвал «безрассудным и безответственным». «Путин уже не в первый раз играет в азартные игры со своим ядерным арсеналом»,— сказал чиновник в ходе брифинга в Брюсселе, добавив, что в Евросоюзе не видят в последних предупреждениях из Москвы оснований для изменения своей политики в отношении Украины.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, в свою очередь, предположил, что «у России больше нет инструментов для запугивания мира, кроме ядерного шантажа». «Эти инструменты не сработают»,— заявил он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также охарактеризовал действия властей РФ как «абсолютно безответственные». Кроме того, он назвал их несвоевременными.

«Не стоит бряцать ядерным оружием в момент, когда мировые лидеры собрались (в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН.— “Ъ”), где говорят о необходимости более активных шагов в сторону разоружения и нераспространения ядерного оружия»,— заявил он.

При этом в Белом доме в четверг сообщили, что президент США Джо Байден распорядился в ближайшие месяцы выделить Украине военную помощь на сумму почти в $8 млрд.

Елена Черненко