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Коммерсантъ FM
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Столтенберг: Россия пытается запугать НАТО пересмотром ядерной доктрины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал речь президента России Владимира Путина о ядерной доктрине опасной риторикой. По его словам, пересмотром доктрины Москва хочет запугать членов альянса.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Российская ядерная риторика опасна и безрассудна. Мы внимательно следим за тем, что делает Россия»,— заявил господин Столтенберг во время выступления (цитата по Reuters).

25 сентября президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ объявил о внесении уточнений в российскую ядерную доктрину. Среди обновлений — расширение категорий стран и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также решено, что агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием ядерного должна рассматриваться как их нападение на Россию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал изменение доктрины сигналом для недружественных стран.

Подробности — в публикации «Ъ» «Сигналы дальнего радиуса действия».

Евгений Белоусов

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