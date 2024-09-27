Столтенберг: Россия пытается запугать НАТО пересмотром ядерной доктрины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал речь президента России Владимира Путина о ядерной доктрине опасной риторикой. По его словам, пересмотром доктрины Москва хочет запугать членов альянса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Российская ядерная риторика опасна и безрассудна. Мы внимательно следим за тем, что делает Россия»,— заявил господин Столтенберг во время выступления (цитата по Reuters).

25 сентября президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ объявил о внесении уточнений в российскую ядерную доктрину. Среди обновлений — расширение категорий стран и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также решено, что агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием ядерного должна рассматриваться как их нападение на Россию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал изменение доктрины сигналом для недружественных стран.

Подробности — в публикации «Ъ» «Сигналы дальнего радиуса действия».

Евгений Белоусов