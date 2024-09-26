Писториус: обновление ядерной доктрины России не повлияет на действия Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что изменения в российской ядерной доктрине не повлияют на внешнюю политику Германии и НАТО. По его словам, Германия идет «своим путем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Германии Борис Писториус

Фото: Thilo Schmuelgen, Reuters Министр обороны Германии Борис Писториус

Фото: Thilo Schmuelgen, Reuters

«Это вообще не нужно комментировать. Завтра будет что-нибудь другое. Мы идем своим путем, мы делаем то, что считаем правильным»,— сказал господин Писториус на пресс-конференции с министром обороны Литвы Лауринасом Касчюнасом (цитата по «РИА Новости»).

В конце июня российский президент Владимир Путин анонсировал изменения в ядерную доктрину, а накануне, 25 сентября, они были предложены президентом на заседании Совбеза. Среди обновлений — расширение категорий государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. В обновленном документе президент также предложил указать, что агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием ядерного, должна рассматриваться как их совместное нападение на Россию. Последний раз ядерная доктрина редактировалась в июне 2020 года. При этом критерии применения Россией ядерного оружия не менялись.

О ситуации — в материале «Ъ» «Сигналы дальнего радиуса действия».