Целевому уровню грозит отказ

Нефть теряет 2,5% на фоне возможного отказа Саудовской Аравии от целевого уровня цен, речь идет об ориентире в $100 за баррель. По данным МВФ, такая цена необходима королевству для сбалансированности бюджета, поскольку власти стремятся профинансировать крупные инфраструктурные проекты. Однако, как пишет Financial Times, Эр-Рияд не хочет уступать долю другим нефтепроизводителям и с декабря намерен увеличить добычу, несмотря на низкие общемировые цены. Стоимость Brent в начале сентября упала ниже $70 за баррель, это минимальный показатель с декабря 2021-го.

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Сейчас Саудовская Аравия добывает порядка 9 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 2011 года, если не учитывать пандемию. Какими могут быть последствия отказа от целевого уровня цен? На этот вопрос “Ъ FM” ответил независимый эксперт Дмитрий Лютягин: «Решение действительно достаточно серьезное, особенно учитывая то, что Саудовская Аравия имеет мощности по добыче до 12 млн баррелей нефти в сутки, то есть от текущего уровня это, по сути, плюс 3 млн баррелей в сутки. Это колоссальный объем, который, безусловно, негативно будет сказываться на ценах на нефть и на некоем затоваривании рынка.

В какой-то степени это практически отказ от выполнения соглашения ОПЕК+. Надо понять, насколько это будет закреплено на ближайших заседаниях стран ОПЕК и ОПЕК+. Если тренд или словесные интервенции подтвердятся, то, безусловно, для рынка это означает, что сделка ОПЕК+ в какой-то степени закончила свое существование. Рынку потребуется время это переварить, а участникам этого процесса найти новые варианты взаимодействия и согласования с учетом той конъюнктуры рынка, которая сложится.

Мы сейчас видим, что нефть начинает снижаться на фоне этих новостей, если это будет официальное решение, то она, скорее всего, может продолжить снижение. Тогда странам придется договариваться об ином формате и объемах, чтобы все-таки сохранить для нефтедобывающих стран возможность работать на нормальном прогнозируемом рынке, как это было во время сделки ОПЕК+. Если мы говорим о том, что Саудовская Аравия будет наращивать объем добычи, скажем, до традиционных их 10,5-11 млн баррелей нефти в сутки, то и другие страны тоже начнут проявлять такой же интерес к наращиванию.

Мы увидим достаточно серьезное затоваривание рынка, и на нем, я предполагаю, цена на нефть может уйти ниже $60 за баррель».

ОПЕК+ поддерживает цены за счет сокращения добычи. При этом именно Саудовская Аравия взяла на себя большую часть обязательств, снизив показатель на 2 млн баррелей в день. Это треть от всего сокращения ОПЕК+. Россия получила квоту на добычу почти 10 млн баррелей, Москва добровольно снизила производство на 971 тыс. баррелей в сутки.

Какими будут последствия для России, если Эр-Рияд все же решится увеличить добычу? Старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович считает, что потери будут незначительными: «Доходы России делятся на доходы собственно нефтяных компаний и на те доходы, которые получает бюджет. По разным оценкам, у нас компании в виде налогов отдают от 70% до 80% от всех своих доходов. Поэтому это действительно важная часть российского бюджета, но мы переживали и более сложные времена чисто с точки зрения цен.

Можно вспомнить ковидное время, тогда российская нефть в портах Западной Европы стоила меньше $10 за баррель. Сейчас у нас для сравнения цены выше $60. Даже по графику, который опубликовал Bloomberg, видно, что за последние годы были случаи, когда Россия получала доход еще меньше, особенно когда ввели запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов в Европейский союз морским путем, а потом ввели ценовой потолок».

Всего участники ОПЕК+ добывают порядка 40 млн баррелей в сутки. Следующая встреча организации запланирована на 26 ноября в Вене.

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Дарья Фоменко