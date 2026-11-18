Путин: Азиатско-Тихоокеанский регион стал центром глобальной экономики
Президент России Владимир Путин заявил о «тектоническом сдвиге» в глобальной экономике за последние 15 лет, после которого Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) стал «главным промышленным и технологическим хабом планеты».
«В 2012 году, когда Россия впервые принимала саммит АТЭС и Деловой форум… во Владивостоке, мы много говорили о все более весомой роли АТР… Ожидали, что эти объективные тенденции в будущем сохранятся и даже будут ускоряться. Однако тогда мы не могли даже предполагать, что реальность превзойдет самые смелые наши прогнозы в 2012 году»,— сказал российский президент в обращении к Деловому совету АТЭС.
Владимир Путин напомнил, что на АТЭС приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли товарами и 35% мировой торговли услугами.
По его словам, развитие АТР показывает, «как утверждается более справедливая, демократическая и равноправная система мироустройства». Он добавил, что для России Азиатско-Тихоокеанский регион — значимое торгово-экономическое направление.