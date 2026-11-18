«В 2012 году, когда Россия впервые принимала саммит АТЭС и Деловой форум… во Владивостоке, мы много говорили о все более весомой роли АТР… Ожидали, что эти объективные тенденции в будущем сохранятся и даже будут ускоряться. Однако тогда мы не могли даже предполагать, что реальность превзойдет самые смелые наши прогнозы в 2012 году»,— сказал российский президент в обращении к Деловому совету АТЭС.