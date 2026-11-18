В апреле в результате значительной корректировки оборонной политики Япония пересмотрела свои правила передачи военного оборудования и принципы их реализации. Токио разрешил себе продажу оружия за рубеж «в целях укрепления сотрудничества в области безопасности со странами-партнерами». Планируется, что к концу года будут обновлены три ключевых документа по обороне и безопасности.