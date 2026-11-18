Kyodo: Япония намерена убрать ссылку на неядерный принцип в правилах экспорта оружия
Правительство Японии рассматривает возможности пересмотра документа, устанавливающего правила экспорта оборонного оборудования, с целью исключить из преамбулы прямую ссылку на давние неядерные принципы страны. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Kyodo News.
Исходя из экспортных перспектив, правительство премьер-министра Санаэ Такаити стремится содействовать разработке и производству оборонного оборудования. Планируемые изменения, по-видимому, отражают необходимость совместной с союзниками разработки оборудования. Токио стремится передать его в надежде на укрепление связей в сфере безопасности, полагают источники агентства.
В преамбуле к действующим «Трем принципам передачи оборонного оборудования и технологий» говорится, что Япония придерживается основной политики соблюдения своих трех неядерных принципов. Они запрещают обладание, производство или внедрение ядерного оружия.
Более того, источники утверждают, что правительство также уберет из документа тезис о том, что Япония не станет «военной державой, представляющей угрозу для других стран».
В апреле в результате значительной корректировки оборонной политики Япония пересмотрела свои правила передачи военного оборудования и принципы их реализации. Токио разрешил себе продажу оружия за рубеж «в целях укрепления сотрудничества в области безопасности со странами-партнерами». Планируется, что к концу года будут обновлены три ключевых документа по обороне и безопасности.