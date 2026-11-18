США применяли боеприпасы с истекшим сроком годности в войне с Ираном
Вооруженные силы США использовали просроченные боеприпасы в атаках на Иран, предварительно изменив их коды технического состояния. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра ВМС Хун Цао на слушаниях в Сенате. Его слова приводит Business Insider.
Речь идет об американской операции «Эпическая ярость». Отвечая на вопросы сенаторов о расходах Пентагона, Хун Цао пояснил, что военным удалось задействовать старые запасы.
«Многим боеприпасам, которые мы использовали в операции "Эпическая ярость", мы смогли поменять коды. У них был код Echo, код Foxtrot, что означает, что у них истек срок годности»,— сказал господин Као. Подобные коды присваиваются имуществу, которое непригодно к применению в текущем виде, но может пройти ограниченное восстановление или ремонт.
И.о. министра сравнил такую практику с обращением с черствым хлебом. «Такие вещи, как хлеб, не портятся. Достаточно просто смазать его водой и разогреть в микроволновке 15 секунд, и он готов к употреблению»,— сказал Цао.
В июне администрация США направила в Конгресс запрос о выделении Пентагону дополнительно $38,3 млрд на возмещение расходов военной операции «Эпическая ярость» против Ирана. В августе Reuters сообщало об израсходовании США большей части запасов высокоточных ракет большой дальности в войне с Ираном.