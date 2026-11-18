«Многим боеприпасам, которые мы использовали в операции "Эпическая ярость", мы смогли поменять коды. У них был код Echo, код Foxtrot, что означает, что у них истек срок годности»,— сказал господин Као. Подобные коды присваиваются имуществу, которое непригодно к применению в текущем виде, но может пройти ограниченное восстановление или ремонт.