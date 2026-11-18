Путин ожидает большую пользу от встречи с Си Цзиньпином и Трампом
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом и лидером КНР Си Цзиньпиномна полях саммита АТЭС принесет большую пользу. Господин Путин заявил, что АТЭС «представляет большие возможности для конструктивного общения», в том числе между лидерами ведущих экономик.
«Поэтому ожидаю большую потенциальную пользу от предстоящей трехсторонней встречи между лидерами России, Китая и США, которая запланирована на полях саммита АТЭС»,— сказал российский президент во время выступления на деловом саммите АТЭС.
Саммит АТЭС проходит в Шэнчжене с 18 по 19 ноября. Встреча глав России, США и Китая станет первой в истории трехсторонней встречей лидеров этих стран. Политики обсудят ситуацию вокруг Украины, Ирана, а также денуклеаризацию. Кремль говорил, что часть встречи может быть открыта для прессы.