Президент России Владимир Путин рассчитывает, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом и лидером КНР Си Цзиньпиномна полях саммита АТЭС принесет большую пользу. Господин Путин заявил, что АТЭС «представляет большие возможности для конструктивного общения», в том числе между лидерами ведущих экономик.