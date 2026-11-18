Депутат оппозиционной партии «Яшар!» Матан Кахана возглавил израильский Кнессет
Депутат от оппозиционной партии Израиля «Яшар!» Матан Кахана избран спикером Кнессета. Его поддержали 66 депутатов, включая 18 депутатов от арабских партий, сообщает Ynet.
Голосование состоялось на пленарном заседании 17 ноября, ему предшествовали семичасовые дебаты. Соперник Матана Каханы — депутат от правящей партии «Ликуд» Офир Кац — получил 52 голоса. Его поддержал блок премьер-министра Биньямина Нетаньяху и ортодоксальные партии.
На посту спикера господин Кахана сменил представителя «Ликуда» Амира Охану. В своей первой речи после голосования, господин Кахана заявил, что намерен быть спикером для всех граждан Израиля. «Можно иметь разные взгляды и занимать противоположные позиции, но при этом сохранять уважение к государственным институтам и, прежде всего, к тем, кто думает иначе»,— сказал он.
27 октября в Израиле прошли парламентские выборы. По их итогам ни один из двух основных политических блоков не получил большинства: союзники правящей партии получили 53 места, «Яшар!» — 48. Еще 19 мандатов получили арабские партии. После выборов президент Израиля Ицхак Герцог поручил председателю «Яшара!» Гади Айзенкоту сформировать новое правительство.