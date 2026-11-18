На посту спикера господин Кахана сменил представителя «Ликуда» Амира Охану. В своей первой речи после голосования, господин Кахана заявил, что намерен быть спикером для всех граждан Израиля. «Можно иметь разные взгляды и занимать противоположные позиции, но при этом сохранять уважение к государственным институтам и, прежде всего, к тем, кто думает иначе»,— сказал он.