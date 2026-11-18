Красная панда зоопарка Японии занесена в Книгу Гиннесса как старейшая в неволе
Самец красной панды по прозвищу Фута из зоопарка Тиба занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый в своем виде в неволе. 17 ноября ему исполнилось 23 года и 135 дней, что по человеческим меркам соответствует возрасту более 100 лет, сообщает агентство Kyodo News.
17 ноября зоопарк Тиба отметил знаменательное событие. В праздничном мероприятии участвовало около 150 фанатов.
Фута родился в 2003 году в зоопарке префектуры Сидзуока в центральной Японии. В следующем году он был перевезен в префектуру Тиба для разведения. У него много потомства.
Предыдущий возрастной рекорд принадлежал красной панде из зоопарка в американской Монтане, которая прожила 21 год и 265 дней.