Disney сократит расходы на $3 млрд за счет увольнений сотрудников
Компания Disney объявила акционерам о намерении сократить расходы на $3 млрд к 2029 финансовому году. Финансовый директор компании Хью Джонстон сообщил CNBC, что меры по сокращению расходов включают увольнение персонала, снижение административных и других общих затрат.
Сокращения помогут Disney профинансировать запланированные расходы на контент в размере $26 млрд на 2027 финансовый год, что на 9% больше, чем в 2026 году. Компания также прогнозирует двузначный рост прибыли на акцию, а также рост операционной прибыли примерно на 8%. Компания также увеличит годовые дивиденды до $2 за акцию, что на 33% больше, чем было объявлено ранее.
Компания Disney заявила также о чистой прибыли за четвертый квартал финансового года в размере $2,61 млрд по сравнению с $1,31 млрд за аналогичный период прошлого года. Выручка компании за квартал выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
О сокращении «нескольких тысяч рабочих мест» стало известно в начале ноября. Как сообщало Bloomberg, компания попросила часть менеджеров добиться 20-процентной ежегодной экономии затрат.