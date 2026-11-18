Сокращения помогут Disney профинансировать запланированные расходы на контент в размере $26 млрд на 2027 финансовый год, что на 9% больше, чем в 2026 году. Компания также прогнозирует двузначный рост прибыли на акцию, а также рост операционной прибыли примерно на 8%. Компания также увеличит годовые дивиденды до $2 за акцию, что на 33% больше, чем было объявлено ранее.