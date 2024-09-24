Нефти качают цену

Нефть дорожает на фоне масштабных ударов Израиля по Ливану. Во вторник, 24 сентября, котировки Brent росли более чем на 2% и превысили отметку в $75 за баррель. Кроме того, о мерах стимулирования экономики отчитался глава Народного банка Китая Пань Гуншэн. Среди прочего он анонсировал увеличение объемов кредитования и снижение ключевой краткосрочной процентной ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

За последнее время произошло несколько событий, которые должны были поднять цены на нефть еще сильнее, отметил ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Было заявление ряда групп в Ливии о том, что они вообще больше не экспортируют нефть, потом были новости о том, что из-за урагана в Мексиканском заливе остановили добычу и эвакуировали людей со 170 платформ. Потом в Соединенных Штатах ФРС снизил ставку, что тоже, в общем-то, влияет на цены, толкая их вверх, наконец, фактически начался вооруженный конфликт Израиля и Ливана. Ничего из этого не толкнуло цены обратно, хотя бы к $80 за баррель.

Здесь разве что можно усмотреть старание ряда западных СМИ и инвестиционных компаний, которые раздувают новости, которые толкают цены вниз. А именно о том, что в Китае якобы опять перегрелась экономика, что там проблемы, что они обязательно сократят переработку и импорт нефти, что будет переизбыток. Это можно объяснить подготовкой к выборам в США, к которым демократам очень бы хотелось иметь относительно низкие цены на топливо. И как раз к ноябрю будет эффект от нынешнего понижения цен».

Российская нефть ВСТО тем временем подорожала до премии в китайских портах, об этом рассказали источники Reuters. Как пишет издание, в июне и июле марка торговалась со скидкой к Brent на фоне слабого спроса в Китае, но теперь местные НПЗ увеличивают закупки в преддверии зимы.

В ближайшее время мировые цены на нефть будут поддерживать новости из КНР в зависимости от влияния стимулирующих мер на экономику, считает старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Сергей Голенищев: «Если продолжатся конфликты и обострение ситуации, если Иран будет жесткой риторикой давить на Израиль, поддерживать "Хезболлу", если стимулирующие меры Китая будут отражаться на их показателях производственной активности и так далее, то цена нефти продолжит расти выше $80.

Как правило, котировки на текущих уровнях исторически не оставались долго, то есть нефть либо уходит к $100 за баррель, либо к $50 и так далее. Сейчас есть два противоборствующих настроения среди спекулянтов на рынке нефти. Это, с одной стороны, замедляющийся Китай, кризис и все, что с этим связано. С другой стороны, появляются какие-то экономические стимулы, которые этот тренд поворачивают вспять. Давайте предположим, что до конца 2024 года по цене выше $80 за баррель мы увидим нефть. В принципе, я думаю, это всех будет устраивать».

В понедельник, 23 сентября, Bloomberg сообщил, что нефтегазовые доходы России до 2027 года сократятся на 14%. Как утверждают журналисты, средняя экспортная цена на российскую нефть упадет ниже $70 за баррель с 2025-го. Во вторник, 24 сентября, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство завершает подготовку бюджета и внесет документы в Госдуму.

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Даниил Бабкин