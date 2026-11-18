Внешнеполитическая связка России и Китая на международной арене работает стабильно, добавил Владимир Путин. По его словам, Москва и Пекин придерживаются конструктивного подхода к формированию более справедливого многополярного мироустройства. Он также сказал, что работа России и Китая идет «по восходящей» на благо народов двух стран.