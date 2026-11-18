На саммите АТЭС начались переговоры Путина и Си
Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин начали переговоры на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.
Владимир Путин на встрече назвал обеспечение процветания Азиатско-Тихоокеанского региона общей целью России и Китая. Он добавил, что в 2026 году товарооборот двух стран покажет хорошую динамику роста.
Внешнеполитическая связка России и Китая на международной арене работает стабильно, добавил Владимир Путин. По его словам, Москва и Пекин придерживаются конструктивного подхода к формированию более справедливого многополярного мироустройства. Он также сказал, что работа России и Китая идет «по восходящей» на благо народов двух стран.
Си Цзиньпин назвал встречу с Владимиром Путиным символичной. Он указал, что отношения Москвы и Пекина имеют широкие перспективы. По его словам, они не подвержены мировой конъюнктуре.