Потребление без предела

Как минимум до 2050 года мировое потребление нефти продолжит расти, следует из ежегодного долгосрочного прогноза ОПЕК. К этому сроку оно достигнет 120 млн баррелей в сутки против 102 млн в 2023 году. По оценкам организации, устойчивый спрос на нефть поддержат Индия, а также страны Африки и Ближнего Востока. Такие прогнозы картеля заметно расходятся с оценками Международного энергетического агентства (МЭА), эксперты которого ожидают достижения пика мирового потребления уже в 2029 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Новый долгосрочный прогноз ОПЕК (World Oil Outlook 2024) предполагает, что как минимум до 2050 года мировой спрос на нефть продолжит расти. По оценкам организации, к 2045 году он достигнет 118,9 млн баррелей в сутки (б/с), что на 2,9 млн б/с выше ее же прошлогоднего прогноза (см. “Ъ” от 10 октября 2023 года). Ожидается, что в 2050 году показатель достигнет 120,1 млн б/с — это на 17,9 млн б/с (на 17,5%) больше, чем по итогам 2023-го.

В секторальной разбивке ключевыми драйверами расширения потребления названы нефтехимия, автотранспорт и авиация: к 2050 году спрос на нефть в них вырастет на 4,9 млн, 4,6 млн и 4,2 млн б/с соответственно. Из разбивки по странам следует, что наиболее заметный прирост потребления на горизонте ближайших 25 лет обеспечит Индия. Спрос в стране на фоне переноса в нее обрабатывающих производств из развитых государств может вырасти до 13,3 млн б/с в 2050 году — с 5,3 млн б/с в 2023-м.

Рост потребления поддержат также государства Африки и Ближнего Востока: предполагается, что в обоих регионах оно вырастет на 4,4 млн б/с — до 8,9 млн и 13 млн б/с соответственно.

В Китае спрос, по оценкам ОПЕК, вырастет к 2050 году на 2,5 млн б/с, до 18,9 млн б/с. В прошлогоднем же отчете предполагалось, что уже в 2045 году он достигнет 18,8 млн б/с, после чего продолжит расширяться. В отчете об этом прямо не говорится, но причиной пересмотра ожиданий может быть ускорение темпов энергоперехода в КНР — по данным американского Global Energy Monitor (GEM), по скорости ввода возобновляемых источников энергии (ВИЭ) Китай остается мировым лидером.

Наиболее заметное сжатие использования нефти на фоне диверсификации источников энергопотребления аналитики прогнозируют для европейских стран: ожидается, что к 2050 году оно снизится до 9,2 млн б/с — с 13,4 млн б/с в 2023-м. Спрос на нефть в странах Америки, входящих в ОЭСР, вырастет на 0,6 млн б/с, до 25,6 млн б/с, к 2030 году, после чего начнет снижаться — в случае выполнения государствами климатических обязательств к 2050 году показатель прогнозируется на уровне 21,1 млн б/с.

В целом же ОПЕК фиксирует более медленные, чем ожидалось ранее, темпы перехода к повсеместному использованию ВИЭ, из-за чего достижение пикового потребления нефти сдвигается «вправо» на неопределенный срок.

В связи с этим в ОПЕК в очередной раз призывают к более активным инвестициям в нефтяную промышленность. По оценкам организации, для удовлетворения растущей потребности в нефти до 2050 года сектору понадобятся вложения в размере $17,4 трлн.

Отметим, свежий отчет ОПЕК свидетельствует о дальнейшем расхождении прогнозов организации с оценками МЭА. В агентстве, как следует из его июньского среднесрочного прогноза, ждут, что пик спроса на нефть придется на 2029 год — тогда он, предположительно, составит 105,6 млн б/с. Его последующее сокращение до 105,4 млн б/с в 2030 году в МЭА связывают с расширением использования электромобилей и повышением энергоэффективности экономик (см. “Ъ” от 13 июня). Увеличение разрыва в оценках может объясняться не только разными интересами организаций (в ОПЕК входят экспортеры, в МЭА — в основном импортеры нефти), но и общей неопределенностью, из-за которой прогнозировать реальные темпы энергоперехода становится все сложнее.

Кристина Боровикова