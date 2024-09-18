Озоновый слой нарастает по плану

Озоновый слой восстановится над большей частью Земли к 2040 году, а над Антарктидой — к 2066 году. К такому выводу пришли ученые из Всемирной организации метеорологии, по данным которых сокращению озоновых дыр не слишком помешало даже крупное извержение вулкана два года назад. Все новые доказательства о восстановлении озонового слоя регулярно появляются в последние годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Luca Bruno / AP Фото: Luca Bruno / AP

Ученые обнаружили новые доказательства того, что озоновый слой Земли находится «на пути к долгосрочному восстановлению» и укрепится до уровня 1980 года уже через 30 лет. Такие данные содержатся в опубликованном на этой неделе докладе Всемирной организации метеорологии (WMO). Это орган ООН, занимающийся отслеживанием состояния атмосферы, в последние годы он ежегодно публикует доклады о состоянии озонового слоя.

По прогнозам WMO, озоновый слой над большей частью поверхности Земли восстановится до уровня 1980 года уже к 2040 году, над Арктикой — к 2045-му и наконец над Антарктидой — к 2066-му.

Ученые отмечают, что озоновый слой восстанавливается, несмотря на сильное извержение вулкана Тонга в 2022 году. В результате него повысилось содержание водяного пара в атмосфере, однако негативное влияние извержения на укрепление озонового слоя оказалось ограниченным.

Впервые проблема озоновой дыры была поставлена в 1980-е годы — тогда ученые заметили, что толщина озонового слоя над Антарктидой значительно уменьшилась. После этого мировое сообщество приняло несколько конвенций, призванных защитить озоновый слой. Основные из них — Венская конвенция об охране озонового слоя 1985 года, Монреальский протокол к ней 1987 года и принятые в 2016 году в Кигали поправки к протоколу. Эти документы ограничивали производство некоторых химических веществ, по мнению ученых, способствующих росту озоновой дыры.

Укрепление озонового слоя ученые связывают прежде всего именно с сокращением производства таких химических веществ, в том числе хлорфторуглеродов. По мнению Мэтта Талли, главы группы WMO по изучению озонового слоя и солнечного ультрафиолетового излучения, необходимо и дальше отслеживать, в какой мере озоновый слой продолжает восстанавливаться.

«На ожидаемое восстановление озонового слоя будут влиять многие факторы, это нужно измерять и анализировать»,— считает Мэтт Талли.

Исследования, подтверждающие, что озоновый слой восстанавливается, выходят регулярно. Так, в 2016 году ученые Массачусетского технологического института выпустили статью, что озоновая дыра над Антарктидой начала затягиваться. По их прогнозам, полное восстановление озонового слоя произойдет к 2050–2060 годам. Некоторые ученые сомневались, достаточно ли точны прогнозы об укреплении озонового слоя. Однако в последние годы появляются все новые подтверждения этого.

Яна Рождественская