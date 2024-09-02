«Результат моих действий исключительно положительный»

Хамовнический райсуд Москвы приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела в отношении экс-замглавы Минцифры Максима Паршина, обвиняемого в получении взятки на сумму 31,5 млн руб. от бывшего гендиректора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова за помощь в выделении грантов пяти подконтрольным ему компаниям на сумму свыше 450 млн руб. Вину задержанный при получении части отката бывший чиновник и предполагаемый взяткодатель не признали. По версии господина Паршина, никакого ущерба государству он не причинил, а следствие вырвало его отдельные действия «из контекста», предвзято интерпретировав факты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Паршин, которого взяли с поличным, тем не менее заявил, что ни в чем не виноват

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Максим Паршин, которого взяли с поличным, тем не менее заявил, что ни в чем не виноват

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

К рассмотрению уголовного дела судья Ольга Желязкова смогла приступить лишь с третьей попытки. До этого она дважды — 21 и 26 августа — была вынуждена откладывать разбирательство из-за того, что находящегося под стражей Максима Паршина в суд никак не мог доставить конвой. Когда же фигуранта наконец привезли, его адвокат Дарья Шульгина ходатайствовала о проведении процесса в закрытом режиме, ссылаясь на то, что защита планирует обнародовать сведения о состоянии здоровья подсудимого и его родных. Однако судья не нашла оснований «для отступления от принципа гласности» судопроизводства. После чего прокурор попросила продлить подсудимому срок ареста до 12 февраля 2025 года — на время судебного процесса. В ответ защитник предложила перевести господина Паршина под домашний арест в доме его матери в 60 км от Москвы, где тот успел пробыть всего две недели в июле 2023 года, пока это решение не отменил Мосгорсуд. Она отметила, что более мягкая мера пресечения будет в том числе способствовать своевременному началу заседаний. Фигурант просьбу поддержал, назвав свое нахождение в изоляторе бессмысленным. Он напомнил, что все доказательства уже собраны и из СИЗО спустя год нахождения под стражей в июле 2024 под вышел под подписку даже второй фигурант — гражданин России и Израиля Александр Моносов.

«Я очень рад за него, правда. Но не понимаю, почему одни и те же обстоятельства позволили меня оставить в тюрьме и освободить моего коллегу»,— возмутился подсудимый. Однако ни этот довод, ни аргумент о том, что за год его содержания в СИЗО в больнице умер его брат, а его престарелая мать осталась одна без присмотра, не помогли — суд просьбу гособвинения удовлетворил.

Из обвинительного заключения, оглашенного прокурором Ольгой Евдокимовой, следовало, что назначенный в августе 2017 года на должность замглавы Минцифры Максим Паршин осуществлял функцию руководителя федерального проекта «Цифровые технологии», национальной программы «Цифровая экономика РФ», а также курировал деятельность Российского фонда развития информационных технологий (РФ РИТ). Последнему Минцифры выделяло из бюджета субсидии в рамках реализации мер господдержки, направленных на разработку и внедрение российского программного обеспечения.

Будучи членом наблюдательного совета РФ РИД и имея возможность влиять на деятельность фонда и его органов управления — наблюдательный совет, правление и гендиректора,— господин Паршин решил извлечь выгоду из занимаемого положения.

Поскольку чиновник «имел возможность влиять на деятельность фонда», а также был уполномочен рассматривать результаты заявок на участие в конкурсе юрлиц, определять победителей и утверждать список получателей грантов, он «не позднее 14 октября 2022 года» достиг договоренности с гендиректором ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александром Моносовым на получение взятки, говорилось в обвинении. Она должна была составить 5% или 10% от суммы грантов, которые получат фирмы из списка господина Моносова, рассказала прокурор.

Господин Моносов, как установило следствие, в начале ноября предоставил господину Паршину список юридических лиц, в победе которых был заинтересован: ООО «Корус Консалтинг СРМ», ООО «Рустек», ООО «Логика бизнеса», ООО «Босс. Кадровые системы» и ООО «Новые телеком решения».

По данным СКР, чиновник требовал от своих подчиненных, не осведомленных о его преступных действиях гендиректора РФ РИД Александра Павлова и заместителя директора департамента развития отрасли информационных технологий Минцифры, члена грантового комитета Алексея Попова, при проведении конкурсного отбора обеспечить поддержку и приоритетное рассмотрение грантовым комитетом проектов данных фирм как одобренных и рекомендованных Минцифры, а также довести данную информацию до членов комитета.

Те исполнили его указания. При этом, когда в период проведения конкурса у ряда компаний не оказалось всех необходимых бумаг, предусмотренных конкурсной документацией, и результатов независимых экспертиз поданных ими заявок, для того чтобы не допустить распределения бюджетных средств среди других компаний, господин Паршин давал указания подчиненным Попову и Павлову отложить заседания.

Таким образом чиновник обеспечил преимущественное рассмотрение заявок и победу компаний в конкурсах, по итогам которых в ноябре и декабре 2022 года каждой из пяти фирм были выделены гранты на сумму от 70 млн до 100 млн руб., а всего свыше 450 млн руб., сказала прокурор.

По словам Ольги Евдокимовой, общая сумма взятки чиновника с учетом полученных грантов должна была составить 31,5 млн руб., а именно 10% от полученных компаниями «Логика бизнеса» и «Босс. Кадровые системы» сумм грантов и по 5% от грантов, выделенных ООО «Корус Консалтинг СРМ», ООО «Рустек» и ООО «Новые телеком решения».

Задержан господин Паршин был в восемь утра 12 июля 2023 года в ресторане «Воронеж» при получении лично от господина Моносова части взятки в размере 3,75 млн руб. Таким образом, подытожила прокурор, господин Паршин совершил получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а господин Моносов — ее дачу (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Когда прокурор закончила, оба подсудимых заявили, что вину не признают, и пожелали дать подробные показания в конце процесса.

При этом если господин Моносов (в настоящее время он числится консультантом по стратегическому развитию в компании «Ман-Сервис») был краток, то господин Паршин высказался чуть подробнее. Он заявил, что «весь годовой результат работы следствия сводится к предвзятой и искаженной интерпретации отдельных фактов». «Следствие еще в июле 2023 года решило, что должна быть взятка, и подгоняет под это решение отдельные факты и результаты оперативно разыскных мероприятий, которые, как правило, вырваны из контекста»,— заявил подсудимый. Он утверждал, что все его действия были направлены исключительно «на исправление катастрофической ситуации с конкурсным отбором заявок на гранты». «Если бы я не вмешался, многие достойные проекты в сфере информационных технологий, которые реализуются в интересах российских граждан, организаций и госорганов в условиях беспрецедентных западных санкций, просто бы не дошли до этапа содержательного рассмотрения и не имели бы шансов быть поддержанными,— настаивал он.— Может быть, я в какой-то мере вышел за пределы своих формальных полномочий, но в тот момент я иначе не мог поступить».

Фигурант заявил, что нес ответственность за развитие IT-отрасли в стране в целом, отвечал за импортозамещение софта, «в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры», и «не мог допустить неэффективного расходования госсредств и неэффективного использования мер господдержки».

«Как мы видим теперь, результат моих действий исключительно положительный. Нет никакого ущерба, нет потерпевших, нет гражданских исков, а есть успешно реализованные все без исключения проекты, которые успешно работают на рынке IT-проектов и успешно замещают все иностранные решения»,— подытожил выступление господин Паршин. Он выразил надежду, что «суд во всем разберется и вынесет справедливое решение».

Мария Локотецкая