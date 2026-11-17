Мэр Омска оставит свой пост первому заместителю
В Омске сменится мэр. Президиум политсовета регионального отделения «Единой России» (РО ЕР) и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления предложили губернатору Виталию Хоценко внести в горсовет кандидатуру Евгения Фомина, говорится в сообщении на сайте РО.
В сообщении отмечается, что действующий мэр Сергей Шелест поддержал эту инициативу. «Свой трудовой путь Евгений Викторович начинал с должности специалиста в администрации Кировского округа, прошел все этапы профессионального пути в системе местного самоуправления, с 2018 года работает первым заместителем мэра и руководит городским хозяйством. При его участии выполнен серьезный объем работ по национальным проектам. Думаю, что и губернатор Виталий Павлович Хоценко, и депутаты омского городского совета поддержат Евгения Викторовича»,— приводится в сообщении комментарий господина Шелеста.
Как писал «Ъ-Сибирь», горсовет избрал Сергея Шелеста мэром в декабре 2021 года на пятилетний срок. В середине октября аппарат губернатора начал принимать предложения по кандидатам на пост градоначальника. Срок этой процедуры истекает 17 ноября.
Напомним, что на сентябрьских выборах в Госдуму РФ Сергей Шелест входил в новосибирско-омскую группу партсписка кандидатов «Единой России». Он занимал в ней пятую строчку.