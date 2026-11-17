В сообщении отмечается, что действующий мэр Сергей Шелест поддержал эту инициативу. «Свой трудовой путь Евгений Викторович начинал с должности специалиста в администрации Кировского округа, прошел все этапы профессионального пути в системе местного самоуправления, с 2018 года работает первым заместителем мэра и руководит городским хозяйством. При его участии выполнен серьезный объем работ по национальным проектам. Думаю, что и губернатор Виталий Павлович Хоценко, и депутаты омского городского совета поддержат Евгения Викторовича»,— приводится в сообщении комментарий господина Шелеста.