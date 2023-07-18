Замминистра отлучают от дома

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура по-прежнему настаивает на отправке в СИЗО не только обвиняемого в получении особо крупной взятки заместителя главы Минцифры Максима Паршина, но и предполагаемого взяткодателя Александра Моносова. Согласно решениям Басманного райсуда, опротестованного надзором, предприниматель будет находиться в своей квартире, а замминистра — в доме его матери в элитном подмосковном коттеджном поселке «Княжье озеро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Максим Паршин Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Александр Моносов Фото: Пресс-служба Басманного суда Следующая фотография 1 / 2 Максим Паршин Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Александр Моносов Фото: Пресс-служба Басманного суда

По данным “Ъ”, Генпрокуратура не согласилась с решением Басманного райсуда Москвы, отправившего 13 июля под домашний арест заместителя главы Министерства цифрового развития Максима Паршина, обвиняемого в получении взятки в 3,5 млн руб., и гендиректора ООО «БФТ-Холдинг» Александра Моносова, передавшего чиновнику вознаграждение (ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ). Следователь ГСУ СКР, расследующий резонансное уголовное дело, напомним, настаивал на помещении в СИЗО обоих обвиняемых. По его мнению, оставаясь на свободе, господа Паршин и Моносов «с высокой вероятностью» могут уничтожить доказательства по делу, угрожать свидетелям, воспрепятствовать расследованию иными способами или вовсе сбежать. Генпрокуратура поддержала оба ходатайства, однако ни следствие, ни надзор не подкрепили свои предположения документально. «Сведения о попытках обвиняемого оказать давление на свидетелей или скрыться не подтверждены», отмечалось в обоих постановлениях Басманного райсуда.

Защитники фигурантов, в свою очередь, успели подобрать документы, свидетельствующие о наличии у господ Паршина и Моносова наград, благодарностей, хронических заболеваний и детей на иждивении, поэтому судья Елена Ленская прислушалась к их доводам. Согласившись с тем, что обвинения в коррупции все же обоснованы, она отправила предполагаемых взяточника и взяткодателя под домашний арест на два месяца, запретив им пользоваться услугами почты, интернетом, телефоном и контактировать со свидетелями по уголовному делу.

Интересно, что содержаться под домашним арестом замминистра Паршин, семья которого владеет двумя квартирами в Москве и небольшим частным домом в Мытищах, решил в коттедже своей матери, расположенном в элитном жилом комплексе «Княжье озеро» в Истринском городском округе Подмосковья. Поскольку в постановлении, опубликованном на сайте суда, не говорится об ограничениях в части постоянного пребывания подследственного и прогулок, он, очевидно, может гулять по территории.

Назначенными условиями домашнего ареста обвиняемые остались вполне довольны, но этот вариант не устроил Генпрокуратуру. Надзорное ведомство обратилось с апелляционными представлениями в Мосгорсуд, в которых заявило о незаконности и необоснованности принятых в райсуде решений. Дата рассмотрения представлений пока не назначена. Представители защиты обвиняемых не были доступны для комментариев.

Напомним, замминистра Паршин курировал в Минцифре работу Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), отвечающего за выбор «приоритетных проектов в сфере импортозамещения общесистемного и промышленного ПО» и выделение средств для господдержки авторам этих проектов. В свою очередь, гендиректор и совладелец «БФТ-Холдинга» Моносов специализировался как раз на разработке IT-решений для госсектора. Его фирма создала и модернизировала так называемые единые цифровые платформы социальной сферы «Социальное казначейство», «Работа в России» службы труда и занятости, Национальной системы управления данными и Фонда социального страхования. В прошлом году «БФТ-Холдинг» выиграл и выполнил 81 госконтракт, а в этом — уже 23 госконтракта на сумму 1,6 млрд руб., возможно, поэтому следствие и предположило, что переданная гендиректором заместителю главы Минцифры взятка предназначалась за получение фирмой очередного гранта от РФРИТ.

Партнеры господ Паршина и Моносова, в свою очередь, утверждали, что единолично распорядиться деньгами фонда замглавы Минцифры при всем желании не мог. По их словам, чиновник лишь рекомендует тот или иной проект комиссии, состоящей из приглашенных профильных экспертов, но его собственный «голос» остается только совещательным. Так или иначе, но Минцифры в своем Telegram-канале сообщило в понедельник, что выдача грантов на разработки в сфере IT с 1 сентября приостанавливается. По данным ведомства, делается это для независимой оценки компетенции сотрудников фонда, обновления состава экспертов и аудита уже принятых ранее решений. Итогом оптимизации, по данным ведомства, станет «полное исключения влияния сотрудников Минцифры, обеспечение прозрачности и публичности».

Сергей Машкин