ВСУ за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 153 раза. В Грайворонском и Шебекинском округах погибли два мирных жителя. Кроме того, в больнице скончался мужчина, который был ранен в Шебекинском округе 27 октября. В пяти округах — Белгороде, Алексеевском, Белгородском, Ракитянском и Шебекинском — пострадали 19 человек, среди которых двое подростков. Восемь пострадавших находятся в медучреждениях. Об этом 17 ноября сообщил губернатор Александр Шуваев.