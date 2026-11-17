Три человека погибли и 19 ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ
В оперативном штабе региона уточнили, что в Грайворонском округе по городу Грайворону, поселкам Горьковский и Доброполье, селам Безымено, Глотово, Головчино, Доброе, Дорогощь, Дроновка, Ивановская Лисица, Казачья Лисица, Козинка, Мокрая Орловка, Мощеное, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Пороз, Почаево, Рождественка и хутору Понуры выпущено 23 боеприпаса в ходе шести обстрелов, сброшены семь взрывных устройств с БПЛА и нанесены удары 80 беспилотниками, 30 из которых сбиты. В селе Казачья Лисица в результате детонации дрона погибла женщина.
В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Бершаково, Большое Городище, Вознесеновка, Дмитриевка, Козьмодемьяновка, Новая Таволжанка, Репное, Ржевка и Сурково совершены удары 64 беспилотниками, 35 из которых сбиты. В больнице умер мужчина, который 27 октября получил тяжелые травмы в результате атаки дрона в городе Шебекино. Также еще один мужчина погиб в селе Бершаково от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю.
Всего минувшей ночью, по данным Минобороны РФ, дежурные силы ПВО уничтожили 1441 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В Черноземье, помимо Белгородской области, дроны ликвидировали в Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской областях.