В Крыму при ночной атаке БПЛА погибли два человека
При атаке БПЛА в Ленинском районе погибли два человека, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он заверил, что власти окажут помощь семьям погибших.
Господин Аксенов сообщал, что ночью ВСУ также атаковали Крымский мост. Он призывал жителей республики воздержаться от поездок в направлении моста. Официально какие-либо подробности о возможных повреждениях власти не приводят.
Крымский мост подвергается атаке второй день подряд. 16 ноября Кремль говорил, что мост получил незначительные повреждения.