По данным ведомства, атаку БПЛА отразили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской и Московской областях. Также дроны сбивали в Башкирии, Крыму, Краснодарском крае и над акваториями Азовского и Черного морей.