За ночь над Россией сбили более 1,4 тыс. беспилотников
Силы ПВО прошедшей ночью уничтожили более 1,4 тыс. беспилотников ВСУ над российскими регионами. Под удар попали приграничные области, Центральная Россия и юг страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, атаку БПЛА отразили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской и Московской областях. Также дроны сбивали в Башкирии, Крыму, Краснодарском крае и над акваториями Азовского и Черного морей.
Одна из самых массированных атак пришлась на Крым. При ударе в Ленинском районе погибли два человека. Кроме того, вновь атакован Крымский мост.