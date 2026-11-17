РЖД рассчитывают получить сертификат соответствия на этот вагон в апреле-мае 2027 года. По словам Ивана Колесникова, поезд с такими вагонами может курсировать на любом направлении. «Мы будем формировать из них поезд целиком: купе, СВ, плацкарт, вагон-ресторан. То есть пассажир получит единую вариативность из современного подвижного состава»,— добавил замглавы РЖД.