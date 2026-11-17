РЖД увеличит длину полок в новых плацкартных вагонах до 190 см
В России в этом году планируется завершить сборку нового плацкартного вагона. Длина его полок будет на 10-14 см больше по сравнению со стандартным вариантом и составит почти 190 см, рассказал замгендиректора РЖД Иван Колесников.
Речь идет о вагонах габарита Т. Их сборка ведется на Тверском вагоностроительном заводе. «Поперечные (полки.—"Ъ") увеличатся в длину на 14 см — до 189,1 см и на 3 см в ширину — до 62,7 см, а боковые — на 10 и 4 см соответственно, то есть до 187,5 см и 58,5 см»,— уточнил господин Колесников в интервью «РИА Новости».
РЖД рассчитывают получить сертификат соответствия на этот вагон в апреле-мае 2027 года. По словам Ивана Колесникова, поезд с такими вагонами может курсировать на любом направлении. «Мы будем формировать из них поезд целиком: купе, СВ, плацкарт, вагон-ресторан. То есть пассажир получит единую вариативность из современного подвижного состава»,— добавил замглавы РЖД.
Российские железные дороги представили макет нового плацкартного вагона с увеличенными спальными местами в ноябре 2025 года. Изначально вагоны новой модели планировали ввести в эксплуатацию в 2027 году на самых востребованных направлениях.