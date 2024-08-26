Telegram прокомментировал задержание в Париже своего основателя Павла Дурова

Мессенджер Telegram вечером 25 августа выпустил официальное заявление по поводу задержания и ареста в Париже своего основателя Павла Дурова. В сообщении отмечается, что интернет-платформа соблюдает законы Евросоюза, включая Закон о цифровых услугах, а правила модерации контента в мессенджере соответствуют отраслевым стандартам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой»,— говорится, в частности, в заявлении компании.

Напомним, что основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова задержали в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле-Бурже. Предварительно, ордер на арест долларового миллиардера выписали спецслужбы Франции из-за того, что он не сотрудничал с местными силовиками. Никаких официальных заявлений по делу господина Дурова от французских властей не поступало, вся информация идет только от местных СМИ. Посольство РФ во Франции потребовало дать по данному факту разъяснения. Позднее стало известно, что прокуратура Парижа сделает по данному факту официальное заявление в понедельник, 26 августа. Вечером в воскресенье у здания генерального консультства Франции на Невском проспекте прошла акция с бумажными самолетиками в поддержку Павла Дурова.

Андрей Цедрик