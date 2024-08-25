В центре Петербурга прошла акция с самолетиками в поддержку Павла Дурова

Вечером в воскресенье, 25 августа, сторонники партии «Новые люди» провели в центре Петербурга акцию у генерального консульства Франции с требованием освободить бизнесмена и создателя Telegram Павла Дурова. Участникам мероприятия раздали бумажные самолетики, которые символизируют мессенджер. На встречу пришло около двадцати человек, не считая журналистов, сообщают с места событий корреспонденты «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участница акции возле консульства на фоне национального флага Франции с символом мессенджера Telegram

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Участница акции возле консульства на фоне национального флага Франции с символом мессенджера Telegram

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Партийцы обклеили дверь генконсульства самолетиками, а также выкрикивали лозунги: «Свободу Павлу Дурову!», «Руки прочь от Телеги», «Ассанж, Сноуден, Дуров». Через 20 минут после начала приехала полиция. Сотрудники правопорядка осведомились, согласовано ли данное мероприятие. С одного из организаторов акции, Даниила Махницкого, правоохранители взяли объяснение. Никого задерживать не стали. Один из участников встречи заметил: «Была бы Франция, давно бы арестовали».

В разговоре с «Ъ-СПб» господин Махницкий отметил, что часто бывает в зоне СВО и использование Telegram, подчеркнул он, является «критически важной инфраструкторой» для всех подразделений. «Если Франция получит доступ к Telegram, то это реально вопрос национальной безопасности», — заявил он.

Утром в воскресенье аналогичная акция прошла в Москве у здания посольства Франции в РФ. Ее также организовали «НЛ», призвав всех граждан оставлять бумажный самолетик в связанных с Францией местах в городах России. У посольства находились вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и «яблочник», депутат Мосгордумы действующего созыва Сергей Митрохин. Туда же вышли пикетчики с плакатами в поддержку господина Дурова и лозунгом Великой Французской революции «Свобода, равенство, братство!». СМИ сообщали о задержании одного из них.

После того, как стало известно о задержании Павла Дурова, господин Даванков написал в своем Telegram-канале, что призвал главу МИД РФ Сергея Лаврова выступить с призывом освободить бизнесмена из-под стражи. «Его арест может носить под собой политические основания и являться инструментом для получения доступа к личной информации пользователей Telegram. Этого допустить нельзя»,— заявил вице-спикер ГД. Позднее стало известно, что прокуратура Парижа сделает официальное заявление по ситуации с задержанием Павла Дурова в понедельник, 26 августа.

Андрей Кучеров, Полина Пучкова