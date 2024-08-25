Создателя Telegram Павла Дурова задержали в Париже

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Дуров

Фото: vk.com Павел Дуров

Фото: vk.com

По данным телеканала TF1, господин Дуров задержан как гражданин Франции по прилете из Баку в Париж. Претензии властей европейской страны связаны с мессенджером Telegram. Павла Дурова подозревают в соучастии в тяжких преступлениях из-за отказа модерировать контент в своем приложении. Среди них — терроризм, незаконный оборот наркотиков, педофилия и мошенничество.

Предприниматель якобы отказался сотрудничать со спецслужбами Франции для расследования преступлений. Вместе с ним при задержании был телохранитель и девушка. Сейчас основатель Telegram находится под стражей, утверждает телеканал.

Ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования.

TF1 также пишет, что в воскресенье Павел Дуров предстанет перед судом, ему предъявят обвинение как гражданину Франции. Резидентом страны он стал в 2021 году. Суммарно ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Как сообщает собеседник французского телеканала, задержание Павла Дурова нужно для демонстрации действий правоохранительных органов, чтобы отпугнуть преступников, которые используют для своих целей Telegram. В ряде других СМИ полагают, что власть Франции попытается добиться выдачи ключей шифрования, как ранее, в 2018 году, пыталась сделать и российская власть. Тогда господин Дуров отказывался выполнять требования ФСБ даже под угрозой блокировки. Источники канала уверены, что Павел Дуров будет помещен в ближайшее время в СИЗО.

TF1 отмечает, что основатель Telegram знал, что является персоной нон грата во Франции, поэтому избегал стран, где мессенджер «находится под наблюдением».

В Госдуме тем временем призвали к освобождению Павла Дурова. Вице-спикер нижней палаты парламента Вячеслав Даванков написал в своем Telegram-канале, что призвал главу МИД РФ Сергея Лаврова выступить с призывом освободить Павла Дурова из-под стражи. Член Совфеда Андрей Клишас же написал: «Французы продолжают свою борьбу за "свободу слова" и "европейские ценности"».

Павел Дуров родился в Петербурге в 1984 году. Получил образование на филологическом факультете СПбГУ. В 2006 году создал социальную сеть ВКонтакте и до 2014 года был гендиректором компании. Тогда Павел покинул Россию. У господина Дурова есть гражданство России, ОАЭ, Франции, Сент-Китса и Невиса. Мужчина является долларовым миллиардером и занимает восьмое место в рейтинге Forbes из числа богатейших россиян ($15,5 млрд).

Полина Пучкова