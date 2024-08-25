Французская сторона сделает официальное заявление по делу Павла Дурова 26 августа

Официальное заявление по ситуации с задержанием российского бизнесмена, основателя Telegram Павла Дурова прокуратура Парижа планирует сделать для прессы в понедельник, 26 августа. Об этом со ссылкой на надзорное ведомство Франции передает ТАСС.

К настоящему моменту вся информация о задержании господина Дурова и о предполагаемых мотивах такого решения исходит исключительно от французских СМИ, в то время как официальные органы страны продолжают хранить молчание.

«Ъ-СПб» сообщал, что Павла Дурова задержали вечером в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле-Бурже. Предварительно, ордер на арест долларового миллиардера и бизнесмена выписали спецслужбы Франции из-за того, что он не сотрудничал с местными силовиками. Посольство РФ во Франции потребовало дать по данному факту разъяснения.

Андрей Цедрик