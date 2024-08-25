Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Французская сторона сделает официальное заявление по делу Павла Дурова 26 августа

Официальное заявление по ситуации с задержанием российского бизнесмена, основателя Telegram Павла Дурова прокуратура Парижа планирует сделать для прессы в понедельник, 26 августа. Об этом со ссылкой на надзорное ведомство Франции передает ТАСС.

К настоящему моменту вся информация о задержании господина Дурова и о предполагаемых мотивах такого решения исходит исключительно от французских СМИ, в то время как официальные органы страны продолжают хранить молчание.

«Ъ-СПб» сообщал, что Павла Дурова задержали вечером в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле-Бурже. Предварительно, ордер на арест долларового миллиардера и бизнесмена выписали спецслужбы Франции из-за того, что он не сотрудничал с местными силовиками. Посольство РФ во Франции потребовало дать по данному факту разъяснения.

Андрей Цедрик

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...