Посольство РФ во Франции потребовало разъяснить причины задержания Павла Дурова

Посольство России во Франции заявило, что потребовало от местных властей разъяснить причины задержания бизнесмена и основателя Telegram Павла Дурова, а также обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ.

«После появления в СМИ новости о задержании П.В.Дурова незамедлительно запросили у французских властей разъяснения о причинах и потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ»,— говорится в официальном сообщении дипмиссии.

Также в посольстве РФ уточнили, что по состоянию на сегодняшний день французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу.

«Ъ-СПб» писал, что господина Дурова задержали накануне вечером в парижском аэропорту Ле-Бурже. Предварительно, ордер на арест долларового миллиардера и бизнесмена выписали спецслужбы Франции из-за того, что он не сотрудничал с местными силовиками.

Андрей Цедрик