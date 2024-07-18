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Коммерсантъ FM
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В нескольких городах на юге России отключили свет из-за аварии

В центре Ялты пропало электричество после аварии на подстанции. Из-за технических проблем также нарушено электроснабжение в Геленджике и Севастополе. Неполадки с электричеством на юге России наблюдаются уже третий день подряд.

Администрация Ялты сообщила, что на подстанции Дарсан поврежден высоковольтный кабель. На место прибыли специалисты «Крымэнерго». Восстановить электричество должны за четыре-пять часов. Власти попросили горожан экономно использовать электроэнергию, а также отключили подсветку на здании администрации.

Часть города Балаклава в Севастополе осталась без света из-за «технологического нарушения на сетях». По данным «Севастопольэнерго», на место направлена оперативно-выездная бригада. Сколько времени могут занять ремонтные работы, не уточняется. Во всем Севастополе для экономии электроэнергии отключили уличное освещение, в том числе на дорогах, сообщил врио замглавы города Евгений Горлов.

В Геленджике более 100 улиц остались без света из-за аварии на линиях электропередачи, сообщили в муниципальном центре управления города. Причиной назван «выход из строя высоковольтного оборудования на питающем центре». В зону отключения попали в том числе микрорайоны Толстый Мыс, Екатерининский, Парус, а также село Дивноморское и Архипо-Осиповка. В некоторых районах уже начали восстанавливать подачу электроэнергии.

Проблемы с электричеством на юге России начались 16 июля, когда на Ростовской АЭС из-за сбоя отключился один энергоблок. Это привело к перебоям с электроснабжением в Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму, а также в Ставропольском крае и на Северном Кавказе. В течение ночи энергоблок АЭС возобновил работу. 17 июля в Краснодарском крае, Крыму и Ростовской области ввели графики временного отключения электричества. Сегодня, 18 июля, в Краснодаре и Геленджике снова ограничили электроснабжение.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Электросети получили солнечный удар».

Лаура Кеффер

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