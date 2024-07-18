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Коммерсантъ FM
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В Краснодаре и Геленджике ограничено электроснабжение

В условиях экстремальной жары в Краснодаре энергетики ввели ограничения поставок электроснабжения. Ограничения продлится до 21 июля, они будут вводиться ежедневно с 12:00 до 21:00. Решение приняло Кубанское региональное диспетчерское управление АО СО ЕЭС во избежание перегруза на оборудовании и линиях электропередачи.

«Мы понимаем, это вызывает огромные неудобства. Но нам всем необходимо набраться терпения»,— обратился в Telegram-канале к жителям Краснодара мэр Евгений Наумов. Градоначальник не сообщил, какое количество потребителей будет отключено от энергоснабжения. Судя по приведенному в его сообщении списку микрорайонов, масштаб отключения может быть значителен.

Помимо введения временных графиков подачи электроэнергии в Краснодаре сегодня произошли многочисленные отключения электричества из-за аварий на подстанциях. Только во второй половине дня сегодня, 18 июля, по данным муниципального центра управления Краснодара, временно вышли из строя 59 подстанций, энергетики ведут восстановительные работы.

Геленджик также оказался в зоне отключения электроэнергии. Из-за аварий на подстанциях без света остаются несколько микрорайонов, а также центр города-курорта. «Геленджикэлектросеть» сообщает о том, что время, необходимое для восстановления электроснабжения, составляет от одного часа до десяти часов. Какое количество потребителей оказались отключенными от электроснабжения, в сетевой компании не уточняют.

О всплеске цен на электроэнергию на юге в условиях аномальной жары и нехватки генерации — в материале «Ъ» «Энергобиржа плавится».

Анна Перова, Краснодар

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