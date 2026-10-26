Футболист Букайо Сака получил «Приз Сократеса» за гуманитарную деятельность
Английский вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака получил приз, названный в честь бразильского футболиста Сократеса и присуждаемый за гуманитарную деятельность. Он принял награду на церемонии вручения «Золотого мяча» в лондонском театре Palladium.
25-летний Сака, один из лидеров «Арсенала», получил награду за участие в проекте BigShoe. Он оказывает помощь нуждающимся детям из Африки. На сцене Сака прочитал письмо 14-летнего подростка из Руанды, который рассказывает о своем желании однажды стать учителем английского языка.
В прошлом сезоне Букайо Сака в составе «Арсенала» выиграл чемпионат Англии и дошел до финала Лиги чемпионов, отметившись двумя десятками результативных действий в 49 матчах. Летом он стал бронзовым призером чемпионата мира со сборной Англии, забив на турнире трижды (все три раза — в матче за третье место) и отдав три голевые передачи.