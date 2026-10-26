Футболист Букайо Сака получил «Приз Сократеса» за гуманитарную деятельность

В прошлом сезоне Букайо Сака в составе «Арсенала» выиграл чемпионат Англии и дошел до финала Лиги чемпионов, отметившись двумя десятками результативных действий в 49 матчах. Летом он стал бронзовым призером чемпионата мира со сборной Англии, забив на турнире трижды (все три раза — в матче за третье место) и отдав три голевые передачи.