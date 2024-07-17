Отключенный из-за сбоя энергоблок Ростовской АЭС возобновил работу

Первый энергоблок Ростовской АЭС, отключенный накануне, 16 июля, из-за сбоя в работе оборудования, снова включен в сеть, сообщил «Росэнергоатом». По данным на утро 17 июля, блок несет полную нагрузку в 1000 МВт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«16 июля в 22:28 мск после установления и оперативного устранения причин срабатывания электрической защиты энергоблок №1 Ростовской АЭС включен в сеть и выдает электроэнергию, необходимую для восстановления энергоснабжения в регионе»,— говорится в сообщении в Telegram-канале «Росэнергоатома».

Первый энергоблок Ростовской АЭС был отключен 16 июля в 15:21 из-за ложного срабатывания системы защиты. В «Росэнергоатоме» отметили, что при отключении система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет.

«Для максимально оперативного включения в сеть Ростовская АЭС мобилизовала все усилия, был выведен дополнительный персонал на случай внепланового ремонта. Оборудование проверено, блок включен в сеть в кратчайшие сроки»,— добавили в компании.

Сейчас все три энергоблока Ростовской АЭС — №1, №2 и №4 — работают в штатном режиме. По состоянию на 5:45 мск мощность блоков составляла 2800 МВт. Энергоблок №3 находится на плановом ремонте с 22 июня.

Из-за сбоя на Ростовской АЭС на юге России ввели ограничение на потребление энергии. Они затронули Ростовскую область, Краснодарский край и Крым. Следом отключения электроэнергии распространились на Ставропольский край и соседние Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию. Частично свет пропал и в Дагестане. В ночь на 17 июля власти большинства регионов сообщили, что электроснабжение восстановлено.

Милена Костерева