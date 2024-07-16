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Коммерсантъ FM
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На Ставрополье ввели ограничения электроснабжения из-за сбоя на Ростовской АЭС

В Пятигорске отключили электричество после аварии на Ростовской АЭС

В нескольких районах Ставропольского края ввели ограничения потребления электроэнергии. Это произошло из-за сбоя на Ростовской АЭС. По прогнозам специалистов, электроснабжение восстановят с 22:00 до 23:00 по местному времени (совпадает с мск).

«На Ростовской АЭС произошел сбой в работе генерирующего оборудования. Из-за этого в нескольких регионах введены ограничения потребления электроэнергии. В Ставропольском крае временно ограничили потребление на 140 МВт. Отключения абонентов уже произошли в нескольких территориях»,— написал губернатор края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. График временного отключения электроэнергии был введен в Пятигорске и четырех расположенных рядом с ним поселках, сообщал мэр Дмитрий Ворошилов.

На Ростовской АЭС из-за сбоя был отключен один энергоблок. Минэнерго после этого объявило об ограничении потребления электроэнергии на юге России. Временные отключения электричества затронули Ростовскую область, Краснодарский край и Крым.

Пресс-служба Ростовской АЭС уточнила «Ъ», что в 15:21 мск из-за срабатывания защиты от сети был отключен первый энергоблок. Как указано на сайте «Росатома», электроэнергия, выработанная на Ростовской АЭС, поступает в регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Общая численность их населения превышает 26 млн человек.

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