Apple представила новый iPad mini
Apple представила новый iPad mini. Компания назвала эту модель самым масштабным обновлением планшета за всю его историю. Презентация прошла за два дня до презентации Pro and Tell.
Главным нововведением стало появление 8,5-дюймового OLED-дисплея, который обеспечивает более глубокие и яркие цвета. Кроме того, рамки экрана устройства стали меньше на 24%.
Планшет также получил тонкий корпус толщиной 5,4 мм и впервые среди планшетов Apple защищен от воды и пыли по стандарту IP67. За производительность отвечает чип A20 Pro.
Устройство оснащено стереосистемой из четырех динамиков, встроенных в экран, и фронтальной 12-мегапиксельной камерой — ее переместили на длинную боковую грань для удобства видеозвонков.
Предзаказы на iPad mini стартуют 28 октября, открытые продажи начнутся 6 ноября. Цены в США начинаются от $699 за базовую версию на 128 ГБ с Wi-Fi и от $849 за модель с поддержкой сотовой связи.