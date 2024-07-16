Из-за сбоя на Ростовской АЭС на юге РФ ввели ограничение на потребление энергии

«Росатом» сообщил, что на Ростовской АЭС из-за сбоя был отключен один энергоблок. Минэнерго после этого объявило об ограничении потребления электроэнергии на юге России. Временные отключения электричества затронули Ростовскую область, Краснодарский край и Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ростовская АЭС

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Ростовская АЭС

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«В энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт»,— говорится в сообщении Минэнерго. Позже министерство уточнило, что объем ограничений снижен на 500 МВт.

Пресс-служба Ростовской АЭС уточнила «Ъ», что в 15:21 мск из-за срабатывания защиты от сети был отключен первый энергоблок. Радиационный фон на станции не изменился и находится на уровне нормы. Энергоблоки №2 и №4 работают в штатном режиме, на энергоблоке №3 с 22 июня проходит плановый ремонт.

Как указано на сайте «Росатома», электроэнергия, выработанная на Ростовской АЭС, поступает в регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Общая численность их населения превышает 26 млн человек.

В Минэнерго Ростовской области сообщили о временном частичном ограничении электроснабжения северных, северо-восточных и западных районов региона. Из-за сбоя на атомной электростанции временные отключения энергии ввели в Краснодарском крае, сообщил в Telegram-канале глава Краснодара Евгений Наумов. Портал 93.ru передает, что в Краснодаре после начала отключений света появились проблемы со связью и интернетом. Электричество также пропало в нескольких торговых центрах и на железнодорожном вокзале.

«Крымэнерго» сообщило об отключении энергии в 36 населенных пунктах Крыма. Местные СМИ сообщают об отключении светофоров в Севастополе. Кроме того, обесточены некоторые магазины.