На юге России ограничили энергоснабжение из-за жары

В Краснодарском крае, Крыму и Ростовской области снова введены графики временного отключения потребителей от электроснабжения. Проблемы со светом продолжаются в нескольких регионах юга России уже второй день подряд на фоне жары.

В Краснодаре ограничили режим потребления электроэнергии, чтобы избежать перегруза энергооборудования и кабельных линий, заявил мэр Евгений Наумов. Он уточнил, что отключения затронут жителей западного и юго-западного районов города, микрорайонов Фестивальный, Юбилейный, Московский, Молодежный и Витаминкомбинат.

«Ежедневно с 12:00 до 18:00 потребители по указанным питающим центрам могут попасть под ограничение поставки электроэнергии. Данная мера будет действовать с 17 по 19 июля, либо до отмены диспетчерского распоряжения»,— написал господин Наумов в Telegram.

В Крыму в течение дня будут происходить временные отключения электроснабжения на территории всего полуострова с периодичностью два-три часа, сообщило «Крымэнерго».

Компания заверила, что «данная мера вынужденная и носит временный характер».

В Ростовской области ограничения действуют с 12:20, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram. По его словам, эти меры ввели «из-за перегруза высоковольтной линии по команде системного оператора Единой энергетической системы». Электричества нет в Ростове, Батайске, Азове и на других территориях региона. Электроснабжение восстановят при нормализации электрических режимов, отметил господин Голубев, не уточнив, сколько времени на это понадобится.

Вчера, 16 июля, на Ростовской АЭС из-за сбоя был отключен один энергоблок. Это привело к отключениям электроснабжения в Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму, а также в Ставропольском крае и на Северном Кавказе. В течение ночи энергоблок АЭС возобновил работу.

О росте цен на электроэнергию — в материале «Ъ» «Энергобиржа плавится».

Лаура Кеффер; Анастасия Казуков, Ростов-на-Дону