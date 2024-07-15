Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Энергобиржа плавится

Оптовые цены на электроэнергию бьют рекорды из-за жары и аварий на юге

Оптовые цены на электроэнергию в европейской части РФ и на Урале обновляют рекорды: цена мегаватт-часа с поставкой 16 июля превысила 2 тыс. руб. Основная причина — резкий рост потребления, которое в июле увеличилось на 9%. Самый сильный всплеск цен наблюдается на юге в условиях аномальной жары и нехватки генерации.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Оптовые цены на электроэнергию в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал) с поставкой 16 июля достигли максимума за всю историю наблюдений, превысив 2 тыс. руб. за 1 МВт•ч, следует из данных «Администратора торговой системы» (АТС). Речь идет о ценах на рынке на сутки вперед (РСВ) — бирже, где крупные покупатели приобретают реально выработанные мегаватт-часы с поставкой на следующий день. Ситуация не касается тарифов для населения, которые регулируются государством.

Судя по данным АТС, недельные индексы цен РСВ в первой ценовой зоне также обновляют рекорды. Так, за 1–7 июля показатель вырос на 7,83% к предыдущей неделе, до около 1,8 тыс. руб. за 1 МВт•ч. За 8–14 июля индекс увеличился еще на 2,93%, превысив 1,85 тыс. руб. До нынешнего лета рекордом считался показатель в 1,75 тыс. руб., который был достигнут в последнюю неделю января текущего года.

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) сообщили “Ъ”, что 1–15 июля индекс РСВ в европейской части РФ и на Урале вырос из-за увеличения внутреннего спроса на фоне аномальной жары в ряде регионов.

По подсчетам аналитиков «СКМ Маркет Предиктор», повышение индекса цен РСВ в основном обеспечено увеличением цен в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга, где стоимость мегаватт-часа увеличилась по отношению к предыдущей неделе на 17%, до 2,64 тыс. руб. По мнению экспертов, ключевым фактором роста цен на юге страны стало повышение внутреннего потребления на 9% по отношению к предыдущей неделе на фоне увеличения температуры наружного воздуха на 0,7°С. В ОЭС Урала и ОЭС Центра цены, напротив, снизились на 1% и 3% соответственно. Индексы в этих энергосистемах пошли вниз из-за запуска крупных тепловых и атомных энергоблоков, уточнили аналитики.

Резкое повышение индекса цен РСВ в энергосистеме Юга началось на первой неделе июля, когда показатель превысил отметку в 2 тыс. руб. Цена с поставкой на 16 июля — 2,908 тыс. руб. за 1 МВт•ч, что близко к рекордному значению. Исторический максимум (2,912 тыс. руб.) цены РСВ на юге был достигнут 13 января текущего года. В «Совете рынка» пояснили “Ъ”, что цены в ОЭС Юга растут из-за высокого спроса «при меньшем росте предложения» на фоне сокращения выработки АЭС и ГЭС, а также из-за действия сетевых ограничений на переток внутри энергосистемы. Дополнительный фактор роста индекса РСВ в ОЭС Юга — увеличение средневзвешенной цены в заявках ТЭС на 6,8% в том числе из-за индексации цен на газ на 11,2%.

«Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы) в начале июля вводил временные графики отключения электроэнергии в Ростовской области и в Краснодарском крае «для исключения перегрузки сетевого оборудования» (см. “Ъ” от 9 июля). Тогда в СО одной из причин проблем в энергоснабжении называли аварии на электростанциях. Власти Ростовской области сообщали о ремонтах на энергоблоках Новочеркасской ГРЭС (входит в «Газпром энергохолдинг»), Ростовской ТЭЦ-2 и Волгодонской ТЭЦ-2 (принадлежат ЛУКОЙЛу). Позже глава региона Василий Голубев сообщал о завершении ремонтов на ТЭС. А 9 июля власти субъекта рассказали о возгорании на подстанции после атаки БПЛА. Один из трансформаторов, по данным региональных властей, заработал 12 июля, о запуске второго информации не было.

Главное место в энергосистеме сохранят ТЭС и АЭС

Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак 15 июля сообщил журналистам, что риски новых отключений электроснабжения на юге страны стали «меньше», поскольку в регионе «сильно снизили ремонтную кампанию». Он добавил, что Минэнерго готовит предложения по изменениям системы планирования перспективного потребления электроэнергии. Господин Грабчак в интервью «Интерфаксу» отмечал, что потребление электроэнергии в целом по России увеличилось на 4,2% с начала года, а за июль — примерно на 9% на фоне экстремальной жары.

Полина Смертина

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Еще вы сможете настраивать персональную ленту, управлять рассылками и сохранять статьи, чтобы читать позже

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...