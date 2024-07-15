Энергобиржа плавится

Оптовые цены на электроэнергию в европейской части РФ и на Урале обновляют рекорды: цена мегаватт-часа с поставкой 16 июля превысила 2 тыс. руб. Основная причина — резкий рост потребления, которое в июле увеличилось на 9%. Самый сильный всплеск цен наблюдается на юге в условиях аномальной жары и нехватки генерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Оптовые цены на электроэнергию в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал) с поставкой 16 июля достигли максимума за всю историю наблюдений, превысив 2 тыс. руб. за 1 МВт•ч, следует из данных «Администратора торговой системы» (АТС). Речь идет о ценах на рынке на сутки вперед (РСВ) — бирже, где крупные покупатели приобретают реально выработанные мегаватт-часы с поставкой на следующий день. Ситуация не касается тарифов для населения, которые регулируются государством.

Судя по данным АТС, недельные индексы цен РСВ в первой ценовой зоне также обновляют рекорды. Так, за 1–7 июля показатель вырос на 7,83% к предыдущей неделе, до около 1,8 тыс. руб. за 1 МВт•ч. За 8–14 июля индекс увеличился еще на 2,93%, превысив 1,85 тыс. руб. До нынешнего лета рекордом считался показатель в 1,75 тыс. руб., который был достигнут в последнюю неделю января текущего года.

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) сообщили “Ъ”, что 1–15 июля индекс РСВ в европейской части РФ и на Урале вырос из-за увеличения внутреннего спроса на фоне аномальной жары в ряде регионов.

По подсчетам аналитиков «СКМ Маркет Предиктор», повышение индекса цен РСВ в основном обеспечено увеличением цен в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга, где стоимость мегаватт-часа увеличилась по отношению к предыдущей неделе на 17%, до 2,64 тыс. руб. По мнению экспертов, ключевым фактором роста цен на юге страны стало повышение внутреннего потребления на 9% по отношению к предыдущей неделе на фоне увеличения температуры наружного воздуха на 0,7°С. В ОЭС Урала и ОЭС Центра цены, напротив, снизились на 1% и 3% соответственно. Индексы в этих энергосистемах пошли вниз из-за запуска крупных тепловых и атомных энергоблоков, уточнили аналитики.

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Резкое повышение индекса цен РСВ в энергосистеме Юга началось на первой неделе июля, когда показатель превысил отметку в 2 тыс. руб. Цена с поставкой на 16 июля — 2,908 тыс. руб. за 1 МВт•ч, что близко к рекордному значению. Исторический максимум (2,912 тыс. руб.) цены РСВ на юге был достигнут 13 января текущего года. В «Совете рынка» пояснили “Ъ”, что цены в ОЭС Юга растут из-за высокого спроса «при меньшем росте предложения» на фоне сокращения выработки АЭС и ГЭС, а также из-за действия сетевых ограничений на переток внутри энергосистемы. Дополнительный фактор роста индекса РСВ в ОЭС Юга — увеличение средневзвешенной цены в заявках ТЭС на 6,8% в том числе из-за индексации цен на газ на 11,2%.

«Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы) в начале июля вводил временные графики отключения электроэнергии в Ростовской области и в Краснодарском крае «для исключения перегрузки сетевого оборудования» (см. “Ъ” от 9 июля). Тогда в СО одной из причин проблем в энергоснабжении называли аварии на электростанциях. Власти Ростовской области сообщали о ремонтах на энергоблоках Новочеркасской ГРЭС (входит в «Газпром энергохолдинг»), Ростовской ТЭЦ-2 и Волгодонской ТЭЦ-2 (принадлежат ЛУКОЙЛу). Позже глава региона Василий Голубев сообщал о завершении ремонтов на ТЭС. А 9 июля власти субъекта рассказали о возгорании на подстанции после атаки БПЛА. Один из трансформаторов, по данным региональных властей, заработал 12 июля, о запуске второго информации не было.

Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак 15 июля сообщил журналистам, что риски новых отключений электроснабжения на юге страны стали «меньше», поскольку в регионе «сильно снизили ремонтную кампанию». Он добавил, что Минэнерго готовит предложения по изменениям системы планирования перспективного потребления электроэнергии. Господин Грабчак в интервью «Интерфаксу» отмечал, что потребление электроэнергии в целом по России увеличилось на 4,2% с начала года, а за июль — примерно на 9% на фоне экстремальной жары.

Полина Смертина