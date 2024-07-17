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Коммерсантъ FM
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Электроснабжение потребителей на юге России полностью восстановлено

Минэнерго сообщило, что все потребители на юге России снова получили электричество. В ведомстве добавили, что отслеживают ситуацию с энергоснабжением регионов, в которых зафиксирована аномальная жара.

Вчера, 16 июля, «Росатом» заявил, что на Ростовской АЭС из-за сбоя был отключен один энергоблок. Временные отключения электричества затронули Ростовскую область, Краснодарский край и Крым. Ограничения электроснабжения вводили в нескольких районах Ставропольского края и на Северном Кавказе. Частично свет пропал и в Дагестане. Сегодня. 17 июля, рано утром отключенный из-за сбоя энергоблок Ростовской АЭС возобновил работу.

О подорожании электричества из-за жары — в материале «Ъ» «Энергобиржа плавится».

Лаура Кеффер

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