Предварительное стало окончательным

В четверг конференция московского регионального отделения «Единой России» (ЕР) выдвинула список кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы (МГД). В новый созыв столичного парламента будут баллотироваться все 45 человек, ранее победившие в предварительном партийном голосовании ЕР (праймериз), в том числе 19 действующих депутатов. При этом в ряде округов выдвиженцами стали явно малоресурсные кандидаты, например, пенсионер, воспитатель дошкольной группы и оператор станков ЧПУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Список кандидатов полностью соответствует результатам праймериз (см. “Ъ” от 28 мая). Так, в новый созыв выдвинуты 15 из 20 действующих членов фракции ЕР. Это спикер МГД Алексей Шапошников (округ №11), сенатор Инна Святенко (№21), глава фракции Степан Орлов (№26), а также депутаты Андрей Титов (№1), Надежда Перфилова (№6), Лариса Картавцева (№9), Людмила Стебенкова (№24), Олег Артемьев (№28), Ольга Мельникова (№30), Людмила Гусева (№31), Александр Семенников (№32), Александр Козлов (№36), Татьяна Батышева (№40), Евгений Герасимов (№41) и Елена Самышина (№44).

Кроме того, от ЕР баллотируются три члена депутатского объединения «Моя Москва» — Мария Киселева (округ №4), Наталия Метлина (№33) и Валерий Головченко (№37). Наконец, в округе №8 партия выдвинула беспартийного вице-спикера МГД, тележурналиста Андрея Медведева.

В число кандидатов, не имеющих действующего мандата, вошли два Героя России — летчик-космонавт Антон Шкаплеров (округ №3) и советник управляющего директора Конструкторского бюро приборостроения, ветеран второй чеченской кампании Аркадий Корольков (№23).

Спортивными достижениями в списке ЕР могут похвастать олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева (№2) и серебряный призер Олимпиады по фигурному катанию Ирина Слуцкая (№42). Когорту высокопоставленных управленцев будут представлять директор Центрального академического театра Российской Армии Милена Авимская (№5), директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович (№35), а также директор Московского зоопарка Светлана Акулова (№43). Лицом эстрады стал сын народного артиста России Олега Газманова Родион (№39).

Кроме того, в список вошли директор центра «Авангард» Дарья Борисова (№7), глава муниципального округа Марфино Зинаида Авдошкина (№10), директор Московского дома общественных организаций, экс-депутат Госдумы Алексей Лисовенко (№12), директор парка «Яуза» Александр Сапронов (№13), член общественной палаты Москвы Сабина Цветкова (№14), директор дворца творчества «Восточный» Анна Гурченкова (№16), главный врач поликлиники №191 Мария Соколова (№17), руководитель Центра московского долголетия «Новокосино» Людмила Митрюк (№18), директор «Школы в Некрасовке» Майя Булаева (№19), первый замсекретаря московского отделения ЕР Максим Руднев (№22), замначальника госжилинспекции Москвы Евгений Селиверстов (№25), замдекана факультета гуманитарных наук ВШЭ Александр Лиханов (№27), мундепы Алексей Кучмин (№29) и Екатерина Раззакова (№34), а также директор Учебно-тренировочного центра действий в ЧС Максим Джетыгенов (№45).

Наконец, есть среди выдвиженцев ЕР и явно малоресурсные кандидаты.

В частности, в округе №15 баллотируется оператор станков ЧПУ Николай Губанов, в округе №20 — пенсионер Александр Ломаченко, в округе №38 — воспитатель дошкольной группы Александра Синявина. На этих территориях единороссы могут уступить мандаты представителям оппозиции. Например, соперником господина Ломаченко будет внук председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, действующий депутат МГД от КПРФ Леонид Зюганов (см. “Ъ” от 13 июня). По данным политтехнолога Петра Милосердова, против госпожи Синявиной может баллотироваться Мария Воропаева, советница председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, которая, судя по ее соцсетям, уже ведет активную деятельность в округе, а против господина Губанова — Станислав Дружинин, советник вице-спикера Госдумы от «Новых людей» Владислава Даванкова.

Андрей Прах