Всем вызовам созыв

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на пресс-конференции подвел итоги работы VII созыва столичного парламента, заключительное пленарное заседание которого состоялось 5 июня. Работу созыва господин Шапошников дипломатично охарактеризовал, как «специфическую», припомнив борьбу депутатов с пандемией, санкциями и, конечно, друг с другом. Напомним, что в этом созыве 15 депутатов представляли оппозиционные фракции, что больше, чем в предыдущий раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Всего столичный парламент с 2019 по 2024 год принял 834 документа, в том числе 183 закона (против 190 в VI созыве), а непосредственно депутаты и комиссии внесли 42 законопроекта, сообщил Алексей Шапошников. Среди фракций лидером стала «Единая Россия», которая совместно с союзниками из «Моей Москвы» внесла 71 документ, впоследствии поддержанный столичным парламентом.

Среди ключевых законодательных решений господин Шапошников вспомнил административную интеграцию районов Новой Москвы, многочисленные инициативы поддержки участников специальной военной операции и их семей, межфракционные законы о «детях войны» и сохранении исторической памяти о подвиге Народного ополчения, а также свежие меры регулирования обращения средств индивидуальной мобильности, работы «наливаек» в жилых домах, а также противостояния «вейпингу» и «зацепингу».

Знаковым событием, по мнению председателя МГД, стало подключение к работе парламента депутата из космоса (в 2022 году на связь с Мосгордумой с орбиты вышел Олег Артемьев).

Широко поработали депутаты и с населением, продолжал господин Шапошников. Всего за созыв депутатам поступило свыше 84 тыс. писем от граждан (ответы подготовили на 82,6 тыс.). Преимущественно (в 19% случаев) граждан волновали вопросы, связанные с ЖКХ и благоустройством, законотворчеством (14%) и работой чиновников (11%). Очно парламентарии провели 1,1 тыс. приемов, где приняли 4,2 тыс. граждан.

Невозможно переоценить и растущую общественную роль Мосгордумы, продолжал сыпать позитивными итогами Алексей Шапошников. В частности, положительно зарекомендовал себя, по его словам, подшефный «общественный штаб наблюдения за выборами», а «московский стандарт выборов» вообще стал «идеалом, к которому стремятся не только все регионы, но и другие страны», указал спикер Мосгордумы.

Вообразить себе условия, в которых будут достигаться эти показатели, доверительно сообщил спикер, не мог никто. Так, в 2020–2021 годах созыву пришлось адаптироваться к пандемии, в 2022 году вместе со всей страной — спешно принимать антисанкционные меры (83% предложений МГД по поддержке экономики были поддержаны и приняты, похвастался председатель). «Да, этот созыв действительно достаточно специфический: мы прошли пандемию, проходим специальную военную операцию, ни один из созывов не сталкивался с такими вызовами»,— рассуждал господин Шапошников.

Наконец, он подошел и еще к одной черте нынешнего созыва — плюрализму позиций парламентариев. Об этом спикер Мосгордумы говорил с совершенно другим настроением. Отвечая на вопросы журналистов в этой части, он своего возмущения не скрывал. «Новые, оппозиционно настроенные депутаты МГД полностью пренебрегали нормами регламента, парламентскими традициями и обычаями, что дало отрицательный эффект в работе»,— жестко заявил он и напомнил о многочасовых заседаниях, которые «не давали эффекта для москвичей», кроме «эффекта шоу».

«Всем было интересно,— признал спикер.— Это мы видели по количеству тех, кто смотрел заседания в онлайн-режиме… Но настал пик, а потом произошел колоссальный отток, то есть, скажем так, этот цирк надоел даже зрителям». Именно в связи со всем этим парламентскому большинству «пришлось вносить корректировки в регламент», чтобы «получить возможность обсуждать именно вопросы повестки дня» и «принимать законы и постановления, которые необходимы москвичам», объяснял Алексей Шапошников.

Напомним, в 2021 году рядовые депутаты лишились права выступать «по ведению» и «по мотивам», также нововведения ограничили время на вопросы докладчику (до 10 минут) и прения (с часа до 40 минут). «Помните, у нас была возможность выступать по ведению? Как думаете, сколько раз выступила оппозиция? 765 раз — 19 часов, два полноценных заседания! Любой регламент позволяет, если его правильно использовать, застопорить работу любого органа»,— не переставал объяснять необходимость тех поправок господин Шапошников. «Мы, как парламентское большинство, все делали правильно, не давая возможности раскачать московский парламент»,— уверял он и напомнил, что тех, «кто пытался раскачать ситуацию в начале созыва», к концу его работы в числе депутатов не осталось.

Жалобы оппозиции на тотальное нерассмотрение ее законопроектов на пленарных заседаниях спикера удивляют, поскольку на комиссиях «так называемая оппозиция не появлялась от слова вообще». «А работа с любым документом начинается с работы в комиссии, о чем неоднократно напоминалось и говорилось,— указал господин Шапошников.— Но комиссия же не всегда транслируется, там нет трибуны, там не получается сделать красивый ролик или красивую фотографию». Так, «любой выход к трибуне», продолжал спикер, становился для некоторых депутатов лишь поводом к медийной засветке: «А где интересы москвичей? А интересов москвичей нет, есть самореклама в рамках пленарного заседания».

«Огромное спасибо "Единой России" и "Моей Москве", которые спокойно прошли через весь этот… даже не хочу подбирать слова»,— в сердцах резюмировал спикер.

В будущем созыве спикер, по его же словам, надеется на выстраивание конструктивного диалога между фракциями. О том, останется ли он спикером, Алексей Шапошников прогнозов давать не стал: «Это зависит от партии "Единая Россия", от ее решения, а я приму любое решение партии». Впрочем, тут же политик напомнил, что одержал победу на праймериз в своем округе и рассчитывает на одобрение своей кандидатуры, как и кандидатур других победителей внутрипартийных выборов. Среди собственных депутатских достижений Алексей Шапошников в первую очередь назвал реконструкцию парка «Яуза». «Огромное спасибо жителям, которые подняли эту тему, бились за решение этого вопроса вместе со мной»,— подытожил он.

Григорий Лейба