Не берут количеством

Конференция столичного горкома КПРФ в среду выдвинула список кандидатов на выборы депутатов Московской городской думы (МГД). Среди 45 фамилий не оказалось действующих парламентариев Екатерины Енгалычевой, Виктора Максимова, Сергея Севостьянова и Елены Янчук, которые, по данным первого секретаря горкома Николая Зубрилина, «неоднократно нарушали устав партии». С таким списком в новый созыв МГД пройдут три-четыре коммуниста, прогнозирует эксперт. В один день с коммунистами свой список представили и в московском «Яблоке» — в новый созыв попытаются прорваться два из четырех действующих депутатов от партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Яблоко» и КПРФ объявили своих кандидатов в Мосгордуму в один день

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ «Яблоко» и КПРФ объявили своих кандидатов в Мосгордуму в один день

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

О результатах выдвижения столичные коммунисты отчитались в Telegram. По словам действующего лидера фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина, все кандидаты, ранее рекомендованные бюро горкома, были утверждены решением конференции. В частности, вновь будут баллотироваться в столичный парламент сам господин Зубрилин (округ №10), его заместитель на посту руководителя фракции, внук председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова Леонид Зюганов (№20), еще один заместитель Павел Тарасов (№23), а также депутат Любовь Никитина (№29). Они выдвинуты фактически в своих действующих округах. Напомним, в конце 2023-го границы избирательных территорий были изменены, но не везде — значительно. Например, округ Николая Зубрилина, который включает Алтуфьевский район, Марфино и Отрадное, остался вообще неизменным (поменялась только его нумерация — с №11 на №10).

В то же время в список кандидатов не вошли действующие депутаты МГД от КПРФ Екатерина Енгалычева, Виктор Максимов, Сергей Севастьянов и Елена Янчук. Николай Зубрилин заявил “Ъ”, что такое решение принято в связи с «неоднократным нарушением ими устава и уставной дисциплины». В чем заключались эти нарушения, лидер столичных коммунистов не раскрыл. По словам источника, знакомого с ситуацией, причиной стал отказ коммунистов платить так называемый «партмаксимум», то есть отдавать часть жалования в партийную кассу или же трудоустраивать на ставку помощника сотрудника горкома. «Им много раз говорили, что так нельзя. Весной вопрос перед товарищами был поставлен ребром: верните набежавшую сумму, и тогда вас снова выдвинут на выборы. Нет, так нет»,— объяснил собеседник “Ъ”.

Интересно, что почти во всех округах, где выдвинуты действующие депутаты от КПРФ, серьезной конкуренции со стороны «Единой России» не предвидится.

Согласно результатам праймериз единороссов, противником Николая Зубрилина может стать глава муниципального округа Марфино Зинаида Авдошкина, противником Леонида Зюганова — пенсионер Александр Ломаченко, противником Любови Никитиной — мундеп Алексей Кучмин. А вот с Павлом Тарасовым исключение: по всей видимости, ему будет противостоять вполне ресурсный кандидат, претендующий на победу,— управляющий директор Конструкторского бюро приборостроения, Герой России Аркадий Корольков.

Политтехнолог Петр Милосердов называет ресурсными кандидатами банкира Вячеслава Арбузова, который выдвинут в округе №17 (фактически нынешний округ №18 Елены Янчук), а также сопредседателя общественной организации «Победа» Максима Конкина (округ №6), близкого к сенатору от Ульяновской области Айрату Гибатдинову. «Больше сильных в списке нет. Пройдут Зубрилин, Никитина, а также Зюганов, если не уйдет сенатором от другого региона»,— прогнозирует господин Милосердов.

В тот же день кандидатов на выборы в МГД выдвинуло московское «Яблоко», список презентовала партийная пресс-служба.

Партию представят 24 человека, в том числе, действующие депутаты Максим Круглов (пойдет по округу №13) и Сергей Митрохин (выдвинется по округу №44). Депутаты Дарья Беседина (признана иностранным агентом) и Евгений Бунимович, работавший в МГД на протяжении четырех созывов, участия в выборах от партии не примут.

На выборах кандидаты выступят вне городской повестки. «Обычные городские проблемы уходят на десятый план,— заявил на конференции председатель федерального политического комитета партии Григорий Явлинский.— Ими можно заниматься, но не от имени нашей партии». Повестка дня «Яблока» — другая, сообщил господин Явлинский: «Прекращение огня — вопрос жизни и будущего нашей страны».

Андрей Прах, Григорий Лейба