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Коммерсантъ FM
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Дистрибуция санкций

Потребительские активы группы «Ланит» могут попасть под ограничения

Группа «Ланит», головная структура которой попала под санкции США, закрыла информацию о своих подразделениях. Юристы допускают риск того, что Вашингтон введет ограничения и в отношении активов группы в сфере потребительской электроники, дистрибутора diHouse и сети Inventive Retail Group (IRG, управляет магазинами restore:, Samsung, Xiaomi), где доля головной компании меньше контрольной. По мнению экспертов, ряд контрагентов перестанет сотрудничать с аффилированными с «Ланитом» компаниями в любом случае.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Группа «Ланит» 2 мая закрыла страницу в интернете, на которой перечислялись компании группы. Ее посетители стали перенаправляться на главную страницу «Ланита», а посетители страниц отдельных компаний — на ошибку 404 («страница не найдена»). По данным сайта на 2 мая, в группу входит «более 40 подразделений». США ввели накануне санкции в отношении АО «Ланит» — одного из юрлиц группы «Ланит». Основанием стало присутствие среди клиентов группы Минобороны, «Ростеха» и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Около 300 физлиц и юрлиц

подпали под санкции США 1 мая, согласно сообщению Минфина.

Входящий в «Ланит» diHouse остается одним из крупнейших в РФ независимых дистрибуторов портативной электроники, говорит основатель Telegram-канала «Сурков о маркетинге» Александр Сурков: «В 2022 году он занимал четвертое место по импорту смартфонов с долей 6,5% и четвертое место по поставкам ноутбуков с долей 7%». Эксперт уточнил, что «с уходом западных вендоров из России diHouse усилил позиции как минимум в сегменте ноутбуков — в 2021 году он занимал десятое место». В diHouse не ответили “Ъ”. В IRG перенаправили запрос в «Ланит», где отказались от комментариев.

Автоматически считаются санкционными только те компании группы, которые прямо или косвенно принадлежат АО «Ланит» на 50% или более, отмечает старший юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Мария Удодова: «Иные корпоративные отношения "Ланита" и компаний, входящих в структуру, не равняются санкциям в отношении последних». ООО «Дихаус» на 100% принадлежит президенту группы Филиппу Генсу, российские юрлица IRG («Рестор», «Реинвент», «Премиальные сети» и т. п.) — кипрской ReStore Retail Group Limited.

Однако госпожа Удодова говорит о рисках введения санкций против подразделений «Ланита» в будущем: «Например, если компания контролируется подсанкционным лицом или действует от его имени — это может быть самостоятельным основанием для введения санкций».

Главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности ЭБР Кирилл Ляхманов считает, что вторичные санкции могут коснуться «всех компаний группы "Ланит": для этого достаточно любой связи между ними». В то же время он добавляет, что «на практике вторичные санкции накладываются не за сам факт такой связи, а вследствие попыток обхода первоначальной блокировки».

Юрист NSP Глеб Бойко считает, что контрагенты, зная о принадлежности отдельных компаний к группе, «могут отказываться от взаимодействия с ними, даже если в уставном капитале АО "Ланит" не будет участвовать вообще». Он добавил, что США могут ввести санкции в отношении компаний по факту их деятельности в технологическом секторе экономики РФ, даже есть речь идет только о потребительских технологиях.

США уже вводили блокирующие санкции в отношении владельцев дистрибуторских компаний.

В ноябре 2023 года в SDN-List была внесена АФК «Система», которая ранее через структуру «Система телеком активы» создала компанию по дистрибуции техники Apple, Samsung и Dyson «Гуру Электроникс» (см. “Ъ” от 30 января 2023 года). Под аналогичные санкции подпал 3Logic Group Александра Башлыкова (см. “Ъ” от 15 сентября 2023 года).

Как крупные российские интеграторы и IT-компании попали под ограничения США

Источник “Ъ” в крупном дистрибуторе утверждает, что китайские вендоры, которые продолжают работать в России, «осознают риски сотрудничества» с diHouse и IRG. Американские, европейские и ряд корейских компаний, подчеркивает он, «и так официально не работают с российскими партнерами».

Юрий Литвиненко

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