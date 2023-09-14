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Коммерсантъ FM
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Санкции вышли за полярный круг

SDN-лист США пополнился новыми российскими компаниями и гражданами

Очередной раунд санкций США затронул широкий круг российских предприятий и известных бизнесменов в разных сегментах. На этот раз ограничения вводились, судя по всему, не только по отраслевому или персональному, но и по географическому признаку — в частности, они серьезно затронули самые разные активы в Арктике. Существенными последствия выглядят для СПГ-проектов НОВАТЭКа, до сих пор активно поставляющего газ в Европу и сохраняющего иностранных партнеров. Однако в целом эксперты не ожидают «концептуальных последствий для экономики РФ».

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Газ и Арктика

Минфин США ввел санкции против подрядчиков строительства линий по производству сжиженного газа для проектов НОВАТЭКа — ООО «Арктик Энерджис», а также его структур АО «Энерджис» (прежнее название «Текнип Энерджис Рус») и ООО «Нова Энерджис» (49% у НИПИГАЗа, 51% у АО «Энерджис»). Исходно «Арктик Энерджис» была совместным предприятием французской Technip и НИПИГАЗа, но Technip вышла из СП в 2022 году (см. “Ъ” от 28 июля 2022 года). Под санкции попал и ООО «Велес-Строй», который выступает крупным подрядчиком в том числе на проектах НОВАТЭКа.

Также в черном списке оказались ООО «Арктическая перевалка», управляющая двумя судами-хранилищами (floating storage unit, FSU) СПГ в Мурманске и на Камчатке, и сами суда («Саам ПХГ» и «Коряк ПХГ»). НОВАТЭК собирался использовать FSU для перевалки СПГ из танкеров ледового класса в обычные газовозы и продажи газа на условиях FOB на базисе этих FSU. Такая концепция не только должна была удешевить логистику газа с арктических проектов НОВАТЭКа, но и снизить затраты на фрахт обычных танкеров, поскольку покупатели СПГ могли забирать газ на FOB с помощью собственных судов.

Теперь продажа газа на FOB становится крайне затруднительной, поскольку клиенты будут рисковать вторичными санкциями на свои танкеры при взаимодействии с перевалочными терминалами НОВАТЭКа.

В результате компании, возможно, придется пересмотреть логистическую схему для газа с проекта «Арктик СПГ-2», который уже в значительной степени реализован на условиях FOB, в том числе акционерам проекта.

В «Арктической перевалке» есть доля у французской Total (10%), вход в проект рассматривали и другие иностранные акционеры «Арктик СПГ-2» (китайские CNPC, CNOOC и японский консорциум с участием Mitsui), но теперь сделки маловероятны. В НОВАТЭКе “Ъ” не ответили.

Морские перевалочные комплексы играют важную роль в оптимизации поставок СПГ как в западном, так и в восточном направлениях, особенно в связи с задержкой строительства газовозов ледового класса Arc7 для «Арктик СПГ-2» (вместо законтрактованного 21 судна пока реально ожидаются пять), отмечает глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев. По его мнению, поскольку оба FSU-судна уже доставлены на штатные места в Ура-Губе в Мурманске и бухте Бечевинская на Камчатке, их размещение в зоне российской юрисдикции минимизирует последствия санкций. Но остается неопределенность с портовым флотом перевалочных комплексов: нет сведений о поставке Damen пяти буксиров для Ура-Губы, а также о составе портофлота на Камчатке и степени его готовности.

В SDN-лист попало и значительное количество горно-металлургических предприятий, в основном расположенных в Арктике.

В частности, это дальневосточные и таймырские угольные активы Романа Троценко, а также купленный им в конце 2021 года «Воркутауголь». Арктические проекты бизнесмена пока находятся на ранней стадии, а у «Воркутаугля» ключевым потребителем выступает «Северсталь», которая сама под санкциями США.

Санкции введены против работающей в Архангельской области алмазной «АГД Даймондс» и ее сбытовой структуры Grib Diamonds. Это единственный частный производитель алмазов в России, который в отличие от государственной АЛРОСА формально до сих пор не был под санкциями. Впрочем, в своем отчете за 2022 год компания сообщала, что столкнулась с отказами от поставок запчастей, оборудования и техники как по новым, так и по действующим контрактам, с трудностями с логистикой и проведением расчетов.

Под санкциями оказалась ОМК Анатолия Седых, один из крупнейших российских производителей труб для нефтяной и газовой промышленности, а также железнодорожных колес. В основном она поставляет продукцию на внутренний рынок.

Логистика и транспорт

Достаточно широко санкции затронули логистику и транспортное машиностроение. Так, в SDN-листе оказался ведущий российский производитель подвижного состава «Трансмашхолдинг» (ТМХ), а также его совладельцы Андрей Бокарев и Искандар Махмудов. В ТМХ отказались от комментариев. В июне в компании говорили “Ъ”, что активно занимаются импортозамещением, называя 1,5 тыс. компонентов, включая мелкую номенклатуру от контакторов до клемм и разъемов: «По всем видам подвижного состава создали модификации, не зависящие от поставок из недружественных стран. Эта работа была успешно завершена в конце 2022 года».

В ТМХ утверждали, что серийно поставляемые ОАО РЖД локомотивы — 2ТЭ25КМ и «Ермак» — на 99,9% состоят из российских комплектующих. Летом ТМХ сертифицировал полностью российский пригородный электропоезд ЭП2ДМ, а в конце 2022 года начал поставку в Петербургский метрополитен 950 вагонов «Балтиец» с импортозамещенными компонентами. На новом тепловозе 3ТЭ28 был установлен отечественный двигатель вместо иностранного.

Но санкции могут повлиять на зарубежные поставки ТМХ.

У компании есть контракт с Египтом на 1,3 тыс. пассажирских вагонов стоимостью более €1 млрд и сервисное обслуживание на $400 млн. В июле ТМХ подписал соглашение с Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) о создании СП, которое будет поставлять железным дорогам Индии поезда Vande Bharat. Стоимость контракта составляет $6,5 млрд, поставка будет идти в течение четырех лет, сервисное обслуживание — в течение 35 лет. Аргентинский бизнес ТМХ, выигравший в 2017 году тендер на ремонт 24 тепловозов и 160 вагонов, отошел местной компании.

Почти все крупные производители меди попали под ограничения США

Также санкции введены против ООО «Глобал-Транс», зарегистрированной в Петербурге. Согласно «Картотеке», ее штат состоит из трех человек. Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что ООО не имеет отношения к Globaltrans, куда входит крупный российский железнодорожный оператор. В списке оказались ряд других российских и иностранных логистических компаний, включая финские Siberica Oy и Luminor Oy.

Технологии и телекоммуникации

Правительство США продолжило расширять и санкции против технологического сектора РФ. Из крупных компаний под них попали производитель вычислительной техники и электроники АО «Крафтвей корпорэйшн плс» (Kraftway Алексея Кравцова), разработчик отечественного радиоэлектронного оборудования (СХД, коммутаторов, микропроцессоров) АО «Сигналтек» (данные о владельцах компании скрыты), крупный дистрибутор компьютерных комплектующих и серверов, а также производитель ПК ООО «Новый айти проект» (3Logic Group Александра Башлыкова), а также специализирующаяся на разработке и производстве цифровых оптических систем НПК «Фотоника» Александра Потапова.

В SDN-лист также включена подконтрольная властям Москвы АО «Особая экономическая зона “Технополис Москва”». Среди резидентов ОЭЗ — ООО «НПЦ “Макрооптика”», ООО «Микрон секьюрити принтинг», АО «Ангстрем», ООО «НМ-Тех», НПЦ «Элвис». В Kraftway, «Сигналтек», НПК «Фотоника», 3Logic Group и «Технополис Москва» не ответили на запросы “Ъ”.

Попало под санкции и ООО «Солар Секьюрити» (бренд «РТК-Солар»), которое разрабатывает и продает программы для защиты от корпоративных утечек, управления учетными данными и др. Сейчас информация о владельцах скрыта, раньше, как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», ООО на 100% принадлежало структурам «Ростелекома». По данным “Ъ”, он остается бенефициаром.

В пресс-службе «РТК-Солар» подчеркнули, что «достаточно давно импортозаместили все решения, необходимые для полноценной работы и обеспечения безопасности клиентов, поэтому ситуация не окажет существенного влияния на бизнес».

Forbes 11 сентября писал, что «РТК-Солар» разделит бизнес на две структуры с разными брендами: одна будет продвигать услуги на коммерческом рынке, другая — среди госзаказчиков.

В целом собеседники “Ъ” на рынке спокойно относятся к попаданию его участников в санкционные списки. За 2022 год, поясняют они, компании «получили иммунитет к санкциям и научились перестраивать цепочки поставок зарубежных компонентов». Так, Kraftway с декабря 2022 года уже была под экспортными ограничениями Министерства торговли США.

«Концепция новых санкций ясна — продолжение давления на ключевые секторы промышленности России»,— говорит юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян.

Однако, по его мнению, «вряд ли ограничения будут иметь концептуальные последствия для отечественной экономики и сильно изменят кумулятивный эффект от уже введенных санкций».

Руководитель международной практики Uppercase Legal Ратмир Проскурнов отмечает, что OFAC продолжает выявлять лиц и компании, которые имеют отношение к ВПК России, и вносить их в SDN-лист: «Бывшие раньше сугубо гражданскими предприятия сейчас привлекаются к производству деталей, которые используются для обеспечения функционирования военной техники, и, как следствие, попадают в санкционный список». Кроме того, отмечает юрист, под пристальным вниманием США находятся технологические компании, специализирующиеся на электронике и робототехнике, «ряд таких организаций попал под санкции, поскольку в OFAC считают, что они заняты в производстве БПЛА».

Наталья Скорлыгина, Татьяна Дятел, Евгений Зайнуллин, Анна Занина, отдел медиа и телекоммуникаций

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