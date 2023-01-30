В «Системе» появился «Гуру»

Владеющая МТС АФК «Система» создала компанию «Гуру Электроникс», которая займется дистрибуцией потребительской электроники и мелкой бытовой техники. Компания уже оформила декларации на ввоз в ЕАЭС телефонов и умных часов Apple, техники Dyson и Samsung. До сих пор поставками по параллельному импорту занимались в первую очередь профильные дистрибуторы и небольшие перекупщики: появление еще одного крупного участника рынка, считают эксперты, усилит конкуренцию в сегменте, что положительно скажется на ценах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в реестре деклараций о соответствии ЕАЭС документы от 27 января на поставку техники Apple, Samsung и Dyson. Заявителем указана «Гуру Электроникс», принадлежащая структуре АФК «Система» (владеет МТС и Ozon) «Система телеком активы». Компания с уставным капиталом 2 млн руб. зарегистрирована 22 декабря. В АФК подтвердили “Ъ”, что создали «Гуру Электроникс» для оптовых закупок электроники и мелкой бытовой техники для продажи розничным сетям и магазинам.

Компания задекларировала импорт восьми партий устройств: iPhone, iPad и AirPods с кабелями и блоками питания, умных часов Apple и Samsung, фенов и стайлеров Dyson — по 1,55 млн единиц товара в каждой. Те же товары и в аналогичных объемах с сентября 2022 года декларирует розничная сеть МТС (АО РТК). Гендиректором «Гуру Электроникс» в ЕГРЮЛ указан бывший коммерческий директор розницы МТС Дмитрий Магиянов.

В 2022 году большинство зарубежных производителей перестали поставлять товар в Россию из-за военных действий на Украине. После легализации параллельного импорта (ввоза техники без разрешения правообладателя) поставлять технику стали не только крупные дистрибуторы (в их числе «Марвел-Дитрибуция», Merlion, diHouse и др.), но и небольшие перекупщики (см. “Ъ” от 26 января). Одновременно дистрибуторы расширяют сегменты бизнеса, не связанные напрямую с поставками товара в магазины, в частности сервисы по ремонту техники (см. “Ъ” от 2 декабря 2022 года) и производство ноутбуков для потребительского рынка (см. “Ъ” от 31 октября 2022 года).

Источник “Ъ”, близкий к «Системе», сообщил, что «Гуру Электроникс» была создана, «чтобы конкуренты профильных структур АФК, таких как МТС, могли беспрепятственно сотрудничать с ней». Но источник “Ъ” в крупном дистрибуторе считает, что речь идет об усилении направления параллельного импорта для внутренних нужд и вряд ли объемы, указанные в декларациях, будут выпущены на рынок: «Они нужны МТС для собственной розницы ввиду востребованности и периодического дефицита товара. Особенно это касается аксессуаров». В МТС не ответили “Ъ”. Внутренний дистрибутор «Рево Чардж», который работает в том числе с параллельным импортом, также есть, например, у «МегаФона», говорил в интервью “Ъ” в июле 2022 года его гендиректор Хачатур Помбухчан.

Создание отдельной от МТС компании, которая бы ввозила технику ушедших из России производителей, может снизить риски для оператора, считает аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов: «Это типичная практика — создать большое количество юрлиц, чтобы в случае возможных рисков они не затрагивали основной бизнес». Он отметил, что оплата с мобильного счета МТС пока еще остается одним из немногих способов совершать покупку в сервисах Apple, что дает компании конкурентное преимущество.

Рынок техники высокомаржинальных брендов в России сократился в 2022 году, но дефицита не наблюдается, утверждает коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов: «Будет еще один дистрибутор — будет выше конкуренция, и, скорее всего, это положительно скажется на цене». Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков уточняет, что отсутствие прямых поставок сказалось как минимум на ассортименте доступной в России продукции Apple и Samsung: «Компании завозят наиболее популярные модели, и, если смотреть по объему памяти и мощности, на рынке присутствуют не все варианты». При этом в целом за январь—ноябрь 2022 года продажи смартфонов в России, по данным МТС, упали год к году на 19% в штуках и на 22% в деньгах. Всего за 11 месяцев продано около 21 млн устройств на 477 млрд руб.

Юрий Литвиненко, Никита Королев