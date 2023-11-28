МВД предлагает запретить нелегальным мигрантам водить машину и получать права

МВД подготовило законопроект, которым предлагается ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов. Предполагается, что они не смогут получать водительские права, водить машину и переводить деньги, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Согласно ему, контролируемое пребывание — правовой режим, применяемый в отношении иностранцев, «не имеющих законных оснований для пребывания (проживания) в РФ либо предоставивших заведомо недостоверные сведения или документы при осуществлении миграционного учета». Иностранец будет находится в этом режиме со дня внесения данных о нем в соответствующий реестр. Основанием для этого могут быть истечение срока временного пребывания, разрешения на временное проживание, вида на жительство, либо незаконное пересечение границы, либо аннулирование его визы, статуса беженца или временного убежища, гражданства.

Среди предусмотренных для таких лиц ограничений:

запрет на госрегистрацию юрлиц и индивидуальных предпринимателей;

запрет на покупку или отчуждение недвижимого имущества, транспортных средств и самоходных машин;

запрет на постановку недвижимого имущества на государственный кадастровый учет;

запрет на госрегистрацию транспортных средств;

ограничение в вождении машины;

возможность отказа в допуске к сдаче экзаменов на права и замене водительских прав;

возможность отказа в открытии банковских счетов, переводе денег, заключении брака.

В рамках разработанного закона эти лица обязаны отчитываться о своем местонахождении, о смене места пребывания, о дате, месте и маршруте планируемого выезда из России. В случае нарушения их могут депортировать или поместить в специальное учреждение. Они также имеют право запросить основания применения в отношении них этого правового режима, обжаловать действия или бездействия должностных лиц.

Генпрокуратура сообщала, что по итогам 2022 года был отмечен рост уровня преступности в среде мигрантов на 10%, самый большой рост числа таких случаев зафиксировали на Урале — 465%. Число депортированных из страны мигрантов увеличилось в 2,5 раза. Глава СПЧ Валерий Фадеев призывал установить квоты на трудовых мигрантов. МВД предлагало ввести для проживающих в стране мигрантов штрафы за низкий «языковой рейтинг», а за хорошее знание русского языка давать им налоговые льготы.

Лаура Кеффер